Operoval i prezidenty, teď chce do Senátu. V Rozstřelu vystoupí Pavel Dungl

17:30 , aktualizováno 17:30

Co ho přimělo kandidovat do Senátu? Jaká témata by rád prosazoval? Proč považuje naší demokracii za křehkou? Na tyto otázky odpoví v diskusním pořadu Rozstřel lékař Pavel Dungl, který kandiduje do Senátu za TOP 09 s podporou STAN. Sledujte přímý přenos pořadu v úterý od 12:30.