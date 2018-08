VIDEO: Advokát s klientem stěhovali nesvéprávnou ženu, trestu unikli

Jsou to už tři roky a i když by paní Maruše S. ráda zapomněla na to, co se dopoledne 22. července 2015 v bytě na pražském Proseku odehrálo, nepříjemné vzpomínky zatím z hlavy dostat nemůže.

„Byla jsem doma s pejskem a slyšela jsem na chodbě šramot. Pejsek začal vrčet a běžel ke dveřím. Šla jsem za ním a viděla jsem, že je ve dveřích mezera, že jsou pootevřené. Pak se otevřely a klečel tam pán, který měl v ruce šroubovák. Na zemi ležela klika a oplechování proti zlodějům, které tam všichni máme. Za tím pánem stál vysoký pán (advokát Pavel Budil – pozn. red.) a pan Kadlec,” vypověděla před soudem obyvatelka bytu.

Obžalovaný Milan Kadlec

Na domovní chodbě si všimla několika dalších mužů s prázdnými krabicemi. Budil s Kadlecem pak podle ženy vstoupili přes její nesouhlas do bytu. Když se jich zeptala, co se děje, advokát odpověděl, že je Kadlecův právní zástupce a na základě jeho plné moci ji jdou vystěhovat, ať byt opustí.

„Byla jsem bosa, v kraťasech, protože bylo horko. Jsem těžký diabetik, k tomu mám nemocné srdce. Začala jsem brečet, vztekat se, říkala jsem, že to je nějaký omyl. Ale ten vysoký pán mi řekl: Pan Kadlec mě pověřil, abych vás vystěhoval. Máme tady nového nájemníka, vy jste neplatili nájem. A vyhodili mě na chodbu. Stála jsem tam, stará bába, nemocná, se psem. Pan Budil mi řekl, že když se budu vzpírat, tak mě nechá odvézt do blázince a psa dá do útulku,” popisovala paní Maruše, která je omezená ve svéprávnosti.

Seniorka se rozhodla přivolat policii. Doběhla bosá na služebnu poblíž jejich domu a požádala policisty, ať jdou s ní. „Kadlec jim řekl, že jsme nájemníci, kteří neplatí nájem. Policisté se k nám chovali opravdu hnusně. Řekli mi: Vidíte, teď pláčete, ale neplatili jste nájem (ve skutečnosti nešlo o nájem, ale o platby do fondu Společenství vlastníků jednotek – pozn. red.). Já jsem říkala: vždyť my ho platíme. Bydlím tady v tom bytě 47 let,” pokračovala žena.



Poslechněte si emotivní výpověď poškozené ženy (17. 5. 2018):

Paní Maruše věděla, že se její syn Jaroslav o byt s Milanem Kadlecem soudí. V době, kdy ji muži chtěli vystěhovat, spor rozhodnutý nebyl (soud rozhodl až tento měsíc – 3. 7. 2018 – s tím, že výlučným vlastníkem bytu je pan Jaroslav S. – pozn. red.).



Milan Kadlec tvrdil, že Jaroslavovi S. půjčil milion korun, a protože dlužník peníze nevrátil, byt mu na základě dohody připadl. Seniorčin syn půjčku popíral, stejně jako pravost podpisu na dokumentech spojených s údajným převodem bytu. V katastru byl původně uveden jako vlastník bytové jednotky Jaroslav S., později tam byl zapsán Milan Kadlec.

JUDr. Pavel Budil Benešovský advokát se stal známým jako právní zástupce společnosti BezReklamky (nebo UP Promotion) ve stovkách sporů s klienty, kteří se cítili praktikami firmy podvedeni. Firma nabízela lidem možnost výdělku za to, že na svoje auto nebo třeba plot domu umístí reklamu. Zájemci, kteří podepsali smlouvu, ale museli naopak platit firmě a to tisíce korun ročně. Společnost BezReklamky si poplatek účtovala za vložení fotografie vozu nebo nemovitosti do svého internetového katalogu. Zprostředkování reklamy přitom negarantovala. Praktiky firmy kritizovalo spotřebitelské sdružení dTest. Nejvyšší soud přijal v roce 2013 sjednocující právní názor, že jsou takto uzavírané smlouvy neplatné. Ve smlouvách byla rozhodčí doložka, podle níž měl všechny spory rozhodovat Okresní soud v Benešově. Advokátní kancelář, ve které JUDr. Budil pracoval, se soudem přímo sousedila. Jako soudkyně zde pracovala i manželka jednoho ze spolumajitelů této advokátní kanceláře (nyní je exekutorkou).

„V civilním sporu jde o žalobu na určení vlastnického práva k bytu. Pan Kadlec je žalovaný, žalobu podal pan S. Řízení bylo zahájeno v roce 2012 a trvalo velmi dlouho, klient byl frustrovaný. Obrátil se na mě, domáhal se svých vlastnických práv,“ prohlásil letos v květnu na začátku hlavního líčení Kadlecův advokát Pavel Budil obžalovaný z porušování domovní svobody.



„Cítím pouze profesní odpovědnost, nikoliv trestněprávní. Dnes vidím, že můj právní názor (vystěhovat paní Maruši a věci jejího syna i dcery, kteří podle svých slov v bytě také žijí – pozn. red.) nebyl šťastný. Zpětně se na to dívám tak, že to byla chyba. Nebyl jsem tak dobrý právník, abych řekl, pane Kadlec, nechoďte tam, nedělejte to, je to špatně. Počkejte další tři, čtyři roky na rozsudek o vyklizení a potom to řešte,“ uvedl v jednací síni advokát.



„Vy považujete vaši účast u vyklizení bytu bez právního důvodu za výkon advokacie?” zeptala se soudkyně. „Ano, považuji,” odpověděl jí Budil. „Kdybych se cítil trestně odpovědný a něco spáchal, tak půjdu a omluvím se, budu si tady sypat popel po hlavě, ale já to tak necítím,“ dodal tehdy advokát. Vinu popíral i Milan Kadlec. Zdůraznil, že mu vadila délka soudního řízení a chtěl se pouze dostat ke svému majetku.



Obžalovaní obrátili a unikli trestu

U hlavního líčení, které pokračovalo v úterý, Budil s Kadlecem otočili o 180 stupňů. K trestné činnosti se před soudem zcela doznali. Pochopili, že pro ně bude výhodnější, když dosáhnou takzvaného podmíněného zastavení trestního stíhání. Jednou z podmínek je přiznání viny.

„Neberte to, prosím, jako účelový přístup. K mému myšlenkovému dozrání napomohl i průběh hlavního líčení a zejména to, když jsme si tady minule promítali ten videozáznam. Zahleděn do své subjektivní pravdy jsem to skutečně vnímal jinak. Musím říct, že to jednání, kterého jsem se dopustil, se stát nemělo. Pokud jde o ten skutek tak, jak je vymezen v obžalobě, tak k tomu se doznávám,“ prohlásil advokát Pavel Budil.



„Bylo mi vysvětleno, že takovou formou se věci neřeší, že ten trestný čin tam pochopitelně vznikl. Plně se doznávám k tomu, co jsem udělal,“ přidal se i obžalovaný Milan Kadlec.

Poslechněte si doznání obou obžalovaných (31. 7. 2018):

Oba uzavřeli dohodu s poškozenou rodinou. Advokát je odškodnil částkou 200 tisíc korun, Kadlec s nimi dořešil spor o byt. Obžalovaný Budil zároveň poslal 70 tisíc korun na konto určené obětem trestných činů. Zákonné podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání byly podle státní zástupkyně Kataríny Tejnské splněny.



Podmíněné zastavení trestního stíhání Jde o dočasné pozastavení probíhajícího trestního stíhání, kdy je obviněnému stanovena zkušební doba, po jejímž úspěšném absolvování je trestní stíhání definitivně zastaveno.

Lze tak řešit pouze přečiny s trestem do pěti let.

Pachatel se musí doznat k trestné činnosti a nahradit způsobenou škodu.

Soud také přihlíží k okolnostem případu a k dosavadnímu životu obviněného. Může mu uložit povinnost složit na účet soudu peněžitou částku určenou na pomoc obětem trestné činnosti.

„S ohledem na doznání, které u dnešního hlavního líčení oba obžalovaní učinili, i na to, že s poškozenými uzavřeli dohodu o náhradě škody, kterou skutečně realizovali, s ohledem na projevenou lítost a omluvu poškozeným, a také s přihlédnutím k době, která od spáchaného skutku uplynula, mám za to, že lze tímto postupem dosáhnout účelu trestního řízení,“ uvedla žalobkyně.

Soudkyně Markéta Vernerová Ivičičová stanovila Milanu Kadlecovi dvouletou zkušební dobu, advokát Pavel Budil ji dostal o rok delší. „Myslím si, že spáchaný skutek byl natolik závažný a natolik zasáhl do života všech tří poškozených (paní Maruše a jejích dětí - pozn. red.), že je nutno pana obžalovaného (Budila) sledovat po delší dobu, aby soud měl jistotu, že se to v jeho profesi již nebude opakovat,“ vysvětlila soudkyně. Rozhodnutí je pravomocné.



Pokud se některý z mužů ve zkušební době dopustí dalšího prohřešku, stíhání v této věci se znovu rozběhne a věc skončí jeho potrestáním.



Tím, že Budil unikl odsuzujícímu rozsudku, vyhnul se i hrozbě vyškrtnutí ze seznamu advokátů, čímž by přišel o práci. „Je to pro mě obrovská škola – jak lidsky, tak profesně a nepochybně i finančně. Jde o citelný zásah do mé majetkové sféry, i proto si ten skutek budu pamatovat. Je to draze nakoupená zkušenost,“ řekl Pavel Budil na závěr hlavního líčení.



