ANALÝZA: O Trumpa jde až v první řadě. Přiměje FBI Manaforta „zpívat“?

Paul Manafort předvedl, jak se má uvědomělý občan vydat spravedlnosti: tmavý oblek, bílá košile, decentní kravata. A příjezd vlastním autem hned po osmé, aby FBI neztrácela čas čekáním.



Kdo ví, zda snímek, jak Manafort vyjíždí od svého domu a v autě si zakrývá tvář vyklopeným slunečním stínítkem, nevstoupí do amerických dějin s popiskem: „Okamžik, kdy se Bílý dům začal drolit.“

Je to první zatčení na základě práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který má zkoumat zasahování Rusů do amerických voleb. Manafort je výbušné jméno: pár měsíců byl šéfem Trumpovy volební kampaně a na Rusy byl předtím napojen jako lobbista.

Podle prvních zpráv sice asi vůbec nejde o Trumpovu volební kampaň, ale o hříchy, které spáchal Manafort dávno předtím. To je však jedno. Mueller obvinil Manaforta z vyprání osmnácti milionů dolarů, ze spiknutí za účelem daňových úniků a z dalších asi deseti zločinů.

Nicméně platí, že o Trumpa jde až v první řadě.

To by bylo, aby něco nevypadlo

Znáte to z filmů: bankovní lupič slíbí policii spolupráci, udá všechny, kdo mu z přátelství půjčili hasák, masku Ronalda Reagana a návodnou knížku Jak nevyloupit banku od Donalda Westlakea, načež dostane jako spolupracující obviněný podmínku, zatímco chudáci kamarádi patnáct let v Sing Singu.

Není důvod, proč by něco takového vyšetřovatelé nenadhodili Manafortovi jako záchranné lano do bažiny. Nejde jim samozřejmě o jeho daňové úniky, ale o něco většího. Manafortem se jim naplno otevřela ústa do Trumpovy volební kampaně a teď budou zkusmo vrtat do jednoho zubu po druhém. Platí zlaté pravidlo z aféry Watergate: To by bylo, aby odněkud něco nevypadlo. Stačí jen drobnost, pak se vrtá i v ní, a tak to jde dál a dál.

Manafort byl například u známé schůzky Donalda Trumpa mladšího s ruskou právničkou, která údajně slibovala kompro na Hillary Clintonovou přímo z Kremlu (zatímco ta si zase platila miliony za britského špiona na penzi, aby jí v Moskvě našel kompro na Trumpa).

Manafort však není jediný, kdo by mohl mít hluboké hrdlo. Včera byl za stejné věci zatčen také jeho obchodní společník Rick Gates, který u Trumpa vydržel ještě o tři měsíce déle, čili ví a slyšel toho možná víc. A poradce z volebního štábu George Papadopoulos se přiznal, že lhal FBI.

To je nyní velká trojka úřadu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Ten byl pod tlakem, aby někoho chytil za límec, nemohl jen tak pořád čerpat peníze na vyšetřování.

Teď tedy začal dlabat uvnitř. I když z charakteru obvinění je zřejmé, že v tomhle Trump nejede, domino začíná padat. Kromě toho: nejde jen o paragrafy, ale i o veřejné mínění – a od nynějška se bude psát, že významní lidé z Trumpovy kampaně už byli obviněni komisí vyšetřující napojení na Rusko. Takto obecně to zní hrozně.

Jedná se sice o něco jiného, ale Trumpovi to přilíplo na rukáv samolepku, jež drží pevně.