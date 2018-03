Uber se kaje? Počkejme, až omluvy stvrdí podpisem, varuje poslanec Nacher

Po čtvrteční schůzce se zástupci společnosti Uber premiér Andrej Babiš a pražská primátorka Adriana Krnáčová slavnostně ohlásili, že se Uber omluvil a že bude nově dodržovat zákony. Vy jste byl na schůzce také, můžete shrnout, jak probíhala?

Přišli čtyři vrcholoví manažeři Uberu a vystupovali profesionálně. Uvedli se tím, že v minulosti nepostupovali vždycky dobře a že chtějí jednat. Mám-li však být úplně upřímný, na úrovni konkrétních příslibů a kroků už to bylo horší. Když chtěl ministr dopravy například vědět, jestli okamžitě přestanou využívat řidiče bez licence, slíbili jen, že už takové řidiče nebudou dále najímat. To nám ale přišlo málo. Obecně se dá říct, že se snažili vyhnout debatě o přítomnosti a mluvili více o budoucnosti.

Právě skutečnost, že řidiči Uberu nemají taxikářské licence, je největším trnem v oku taxikářů. Jak přesně o tom zástupci Uberu mluvili?

Tvrdili, že by se do toho rádi pustili a že chtějí mít licencované řidiče. Upozorňovali ale na fakt, že kapacita úředníků, kteří řidiče testují a licence vydávají, je omezená. Takže bude trvat dlouho, než licenci získají všichni řidiči Uberu. Primátorka jim ale odpověděla, že měli čtyři roky na to, aby jejich řidiči postupně testy procházeli, a že se ta kapacita nedá jen tak lusknutím prstů zázračně navýšit. Přislíbila však, že v tom udělá maximum.

Jak dlouho může trvat, než dva tisíce řidičů Uberu získá licenci?

To zatím bohužel nevíme. Snažíme se to nějak vypočítat. Ale je třeba si uvědomit, že to je chybou Uberu. Ten situaci čtyři roky podceňoval. Přece kvůli nim teď nenajmeme desítky nových úředníků. To by bylo navíc velmi složité. Najít takového úředníka, vybrat ho a proškolit může totiž trvat čtyři až pět měsíců.



Chápu ale správně, že do doby, než získají licenci, budou v Praze jezdit řidiči Uberu bez oprávnění dál?

Ano, tak jsem pochopil pozici Uberu. Pro nás je to však nedostačující. Na druhou stranu to, co včera zaznělo a co má být součástí memoranda mezi Uberem a vládou, vnímám pouze jako první krok.

Připomeňme, že Uber ve čtvrtek slíbil, že bude nově podnikat a odvádět daně přímo v České republice, vstoupí do systému EET a bude s úřady sdílet výši tržeb. K čemu to podle vás má být první krok?

To vše by to mělo vést k širší dohodě. Tak, aby se dosáhlo stavu, že všichni, kteří podnikají v oblasti taxislužby, a to objednávané jakýmkoliv způsobem, dodržují stejné podmínky. A umožnit vidinu toho, že se do budoucna přizpůsobí legislativa moderním trendům. Ale to je debata minimálně na rok.

Vraťme se ještě k povinnostem taxikářů. Z včerejšího vyjádření totiž není úplně jasné, k čemu se Uber vlastně zavázal. Je totiž rozdíl mezi licencí řidiče taxislužby a licencí na smluvní přepravu, kterou výslovně zmínil premiér. Tak to vezměme postupně. Budou muset řidiči Uberu používat taxametry jako taxikáři?

Za sebe říkám, že by měli plnit to, co dnes zákon ukládá všem. Byť si sám myslím, že mít taxametr je dnes do značné míry zastaralá záležitost. Jestli ale jednání zatím skončilo tím, že půjde o licenci na smluvní přepravu, kde taxametr není potřeba, beru to jako takový začátek, který umožnil, abychom se při včerejším jednání vůbec někam posunuli.

Ale i licence na smluvní přepravu je pro Uber problematická. Přepravce, který ji užívá, totiž musí přesnou cenu dopravy stanovit předem a ne až v závislosti na ujeté vzdálenosti a stráveném času ve vozidle tak, jak to dělá Uber dnes.

Ano, ale oni nám řekli, že už tímhle způsobem fungují v řadě dalších zemí, včetně Německa. Stanovit cenu předem by tak pro ně nemusel být problém.

Budou řidiči nově hlásit svá vozidla na magistrátu a zřizovat si dražší pojištění?

Tyhle detaily budou součástí dalšího jednání. Budeme se setkávat dál a doladíme, co obě strany rozumí touto dohodou a jak přesně bude vypadat obsah memoranda. Upřímně na to ve čtvrtek nebyl čas, protože se blížila prezidentská inaugurace.

Takže, co jste vlastně domluvili?

Abych to zjednodušil - celé to bylo o tom, že jsem si řekli nějaké nadpisy kapitol. A já budu teprve čekat, co bude obsahem těchto kapitol. Některé věci jasné jsou, jako třeba to, že Uber bude dělat byznys přímo v České republice, jiné jsou zatím jasné méně.

Jako třeba?

Jako třeba ta otázka licencí. Může se ukázat, že tím Uber například myslí, že si udělají jen oprávnění řidiče taxislužby, k čemuž stačí jen fotka, pět set korun a čistý rejstřík. A že na zkoušky z místopisu, či zkoušky ze znalostí zákona už nedojde. To bychom si ale nerozuměli. Tyto detaily budeme řešit na dalších jednání.

Minimálně taxikáři mají pochybnosti, že Uber své sliby splní...

Myslím si, že jednání s premiérem země, dvěma ministry a primátorkou hlavního města přímo na úřadu vlády je natolik významné, že si na něm žádná společnost nemůže dovolit jen tak vykřikovat věci do větru. Navíc se jasně dohodlo, že vše bude zaneseno do písemného memoranda.

Ale vždyť sám přiznáváte, že nevíte přesně, co v memorandu bude.

Máte pravdu, že březen bude klíčový pro to, abychom zajistili, že jeho součástí skutečně bude to, o čem jsme se bavili. Dovedu si totiž představit, i na základě dřívějších zkušeností, že to, co nám přijde úplně samozřejmé, mohli zástupci Uberu vnímat jinak.

I když dokument bude podle vašich představ a Uber jej podepíše, co firmu donutí, aby se jím řídila?

V momentě, kdy už bude memorandum podepsané, si nedokážu představit, že by jakákoliv společnost na světe po jednání s premiérem a po podpisu takového dokumentu, jednala proti jeho duchu. Navíc v době, kdy tady podniká ve velké míře za hranou a v jiných zemích už svou službu patřičně proměnila.

Myslíte si tedy, že by teď měli taxikáři přestat protestovat?

Řeknu to takhle. Pověst taxikářů v Praze je šílená. A každou další akcí neudělají nic jiného, nežli to, že přivedou nové klienty pro alternativní taxikáře. Byť mají v ledasčem pravdu, s formou jejich protestu nesouhlasím. Navíc se teď očividně dalo vše do pohybu - na magistrátu jsou kontroly intenzivnější než kdy dřív, jedná o tom premiér, ministr dopravy i poslanci. Pokud i přes to všechno budou taxikáři protestovat, bude jasné, že jim jde jen o hledání nějakého zázračného tlačítka pro vypnutí Uberu. Ale takové já prostě nevidím.

Když Uber skutečně splní vše tak, jak si představujete, dá se předpokládat, že podraží a přijde kvůli nově nabyté byrokracii o značnou část řidičů. Nemyslíte?

Ano, ale jestli někde platí nějaká pravidla, tak je v tom prostředí musí dodržovat všichni. Tím, že je někdo nedodržuje si totiž uměle snižuje náklady. Založím-li si restauraci, kde se vykašlu úplně na všechna pravidla, hygienické normy, speciální ledničky oddělující zeleninu od masa, odvětrávání, toalety pro zaměstnance, EET a já nevím, co ještě všechno, tak samozřejmě budu nákladově úplně někde jinde než konkurence. Ano, budu levnější a populární u zákazníků, ale snad každý vidí, jak moc je to nefér.

Co byste ale řekl zákazníkům, kteří si Uber oblíbili a které jeho vady netrápí?

Důkazem toho, že výhody Uberu lze skloubit s dodržováním zákona je třeba české společnost Liftago. To je aplikace úplně stejná jako Uber, ať už jde o objednávání, kontrolu trasy či hodnocení řidičů, ale přitom pro Liftago jezdí jenom licencovaní taxikáři.

Uber ale není jedinou společností, která podle ministerstev a magistrátu podniká v přepravě osob nelegálně. Takřka stejný model využívá i třeba firma Taxify. Uber sice teď svolil k jakémusi memorandu, ale co s ostatními společnostmi, které se chovají stejně?

Ta výzva, aby se dodržovaly zákony, platí pro všechny. Rozdíl je v tom, že Uber požádal premiéra o jednání vzhledem k tomu, jak se situace vyvíjí. A to Taxify zatím zřejmě neudělalo.

Nedokazuje to ale, že si stát není schopen vynutit dodržování zákonů? Když musí čekat, než daná společnost svolí k nějakému kompromisu? Situace s Uberem a dalšími aplikacemi se řešila a stále řeší v desítkách jiných zemí. Všude se s tím trápili a trápíme se s tím i my teď. Bohužel je pravda, že některé věci u nás fungují rigidně. Třeba z více než sta pokut, které magistrát řidičům Uberu udělil, jich nabylo právní moci jen šest. Ani sankce pak nemohou mít efekt v momentě, kdy je společnost za své řidiče uhradí a kdy zároveň ví, že když využije všechny možnosti odvolání, přezkumů a žalob, bude celý proces trvat neúměrně dlouho.

Může se tedy stát, že Uber teď sice couvne, ale další společnosti tu budou podnikat stejným způsobem dokud nevznikne novela zákona?

To samozřejmě nemohu vyloučit, nemám věšteckou kouli. Buď jsou ty subjekty soudné, nebo ne. To je jediné, co mohu vzkázat takhle přeš média. Já se ale zároveň stále snažím prosadit rychlou novelu zákona, která by umožnila pokutovat nejen samotné řidiče, ale také zprostředkovatele přepravy, jako je právě Uber, Taxify, ale i klasické taxi dispečinky. Zatím na tom však není mezi poslanci shoda.

Když jsme u připravované novely zákona, jak by měla podle vás vypadat?

Jsem proto, aby se legislativa uvolnila ve prospěch klienta. V dnešní době, kdy má člověk takové prostředky, že si může jízdu a všechno kolem ní kontrolovat sám, nemusíme přece trvat na pravidlech z devadesátých let. Ta vznikala v době, kdy technologie nebyly dostupné a kdy měli taxikáři šílenou pověst. Ta jim pravda do značné míry zůstala dodnes, ale právě díky aplikacím a možnosti skrze ně hodnotit řidiče se už pomalu zlepšuje.

Jaké povinnosti byste konkrétně zrušil?

Nějaká forma regulace samozřejmě zůstat musí. Ale nemyslím si třeba, že v době navigací je potřeba skládat zkoušky z místopisu. Nebránil bych se ani tomu, abychom už netrvali na užití taxametru. Jen však v případě, že se cestující s dopravcem předem dohodne na ceně. Ale to je budoucnost a teď řešíme přítomnost. Není možné, aby tady část poskytovatelů fungovala podle současného a část podle budoucího zatím neexistujícího zákona.