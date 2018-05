VIDEO: Pašeračka Tereza je znovu u soudu, ten vyslechne svědky

Soud byl několikrát odročen. V úterý by měly pokračovat výslechy svědků. Dva očité svědky zadržení Češky na letišti v Láhauru soud vyslechl 9. května.



Pákistánští celníci ji zadrželi 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v kufru.

Žena vinu odmítá. České ministerstvo spravedlnosti v březnu uvedlo, že Praha chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů.