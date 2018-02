Pašeráci lidí mají sídlo v Rumunsku, cesta do Německa vyjde na 130 tisíc

Třísettisícové město při hranicích s Maďarskem je považováno za neoficiální metropoli západního Rumunska, v němž mají etničtí Maďaři převahu nad Rumuny. Temešvár za centrum převaděčských gangů, které vydělávají na převážení migrantů z Rumunska do Německa, považují i v centrále německé policie v Postupimi a potvrzuje to i interní analýza, kterou si nechala policie vypracovat.



Má to svoji logiku. Zatímco po výstavbě pohraničního plotu je hranice Maďarska se Srbskem, Chorvatskem a Slovinskem, kudy šel před dvěma a půl roky hlavní proud „balkánské cesty“, přísně střežena, je na hranicích s Rumunskem situace mnohem volnější. Temešvár je poslední velké město před maďarskými hranicemi. Migranti, kteří se dostanou až sem, si tu najímají pašeráky, kteří je v kamionech propašují do Německa.

Oproti vrcholu migrační krize se nejedná o velké počty, letos do Řecka dorazilo podle údajů OSN jen kolem dvou tisíc migrantů, zatímco do Itálie téměř pět tisíc a do Španělska něco přes dva tisíce.

Další tisíce migrantů, kteří se do Řecka dostali v minulých letech, se ale pokoušejí stále dostat dál do Evropy. A turečtí pašeráci lidí, kteří narážejí na přísnější střežení hranic mezi Řeckem a Tureckem, navíc zkoušejí (zatím po stovkách) převážet nelegální migranty loďmi i přes Černé moře přímo do Rumunska.



Buď jak buď, ve chvíli, kdy se migranti ocitnou u rumunských hranic s Maďarskem, hledají způsob, jak pokračovat dál a přitom se vyhnout maďarské či české policii.

V Česku i v Maďarsku jim hrozí umístění do detenčních táborů, tvrdé podmínky pro udělení azylu a také vypovězení do té země EU, do níž vstoupili migranti jako první. Tedy v tomto případě do Rumunska nebo Řecka. Jejich snažení dostat se do Německa by se tak vrátilo zase téměř na začátek.

Cesta do Německa za sto třicet tisíc

A to je šance pro velmi ziskový pašerácký byznys využívající velmi čilé kamionové přepravy mezi jihem Evropy a západní částí kontinentu. A přestože Rumunsko ještě není v Schengenu a na hranici s Maďarskem tak musí kamiony projít kontrolou, viditelně se daří migranty přes hranici pašovat. Jde totiž o velmi výnosný byznys, za který navíc nehrozí žádné drakonické tresty. Podle německé policie se z velké části jedná o kamiony registrované v Turecku a za volanty převažují řidiči z jihovýchodní Evropy.

Server Deutsche Welle ukazuje na příkladu Syřana, který se tímto způsobem pokusil dostat do Německa svoji rodinu, o jak výnosný byznys se jedná. Jejich cesta v kamionu z Rumunska do Německa (asi tisíc kilometrů) ho stála pět a půl tisíce eur, tedy asi sto třicet tisíc korun.

Ve snaze zabezpečit skrýše s migranty před objevením celníky a policií bývají tyto prostory v kamionech stále menší, někdy v podobě dvojitého dna, které vytvoří prostor o výšce čtyřicet až padesát centimetrů. Migranti tak při jakékoli komplikaci na cestě riskují život.