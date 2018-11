Expremiér Paroubek v kauze údajných černých peněz žaluje dvě televize

Na konci srpna Paroubková uvedla, že její manžel expremiér Jiří Paroubek měl nelegální milionové příjmy. Věcí se zbývalo státní zastupitelství, podle informací serveru Lidovky.cz ale celou záležitost odložilo s tím, že policie věc prošetřila, ale že nebyly zahájeny úkony trestního řízení.

Paroubek tvrdí, že ho celá kauza zásadně poškodila především při volbách do Senátu. Jako nezávislý kandidát zde bývalý premiér kandidoval v obvodu Ostrava-město. Paroubkovi se nepodařilo projít ani do druhého kola. S necelými sedmi procenty hlasů skončil až sedmý.

Vítězem se stal Leopold Sulovský z hnutí Ostravak, který dokázal senátorské křeslo obhájit. Do Sulovského se Paroubek ostře opřel, když ho v rozhovoru nazval „troubou“, který byl v Senátu posledních šest let na „rekreaci“.

Paroubek podle svého vyjádření chystá právní kroky proti televizím Seznam a Barrandov. Tato média se podle něj provinila tím, že o něm šířila nepravdy.

„Nechci jít do nějakých detailů, to je věc právního zástupce, jednoho i druhého, kteří ty věci připravují. U televize Seznam je to jednodušší, u televize Barrandov je to o to složitější, že kvanta lží tam byla obrovská,“ uvedl expremiér pro iDNES.cz. „V některých případech se konferenciér Soukup (Jaromír Soukup, majitel TV Barrandov a moderátor, pozn.red.) vůbec nežinýroval a lhal bez jakéhokoliv uzardění,“ doplnil.

Žaloby by měly být podle Paroubka hotové brzy: „Můj advokát to připraví velmi pečlivě a předpokládám, že maximálně v rozmezí několika týdnů bude žaloba na Soukupa podána. Pokud jde o televizi Seznam, tak to bude během několika dnů,“ uvedl.

O jaké konkrétní porušení zákona se bude žaloba opírat, odmítl Paroubek komentovat s odůvodněním, že by nechtěl připravovat protistranu na obhajobu.

„Myslím, že je potřeba omluva a i nějaká finanční satisfakce, kterou bych samozřejmě v plném rozsahu věnoval potřebným,“ odpověděl Paroubek na dotaz, jaké právní závěry by považoval za uspokojivé.

Paroubková: Konspirační teorie nekomentuji

Petra Paroubková na dotaz redakce iDNES.cz k Paroubkovu nařčení, že ve svých vyjádřeních pro média jednala v zájmu někoho jiného a že ji někdo jiný řídil, odpověděla prostřednictvím SMS: „Dobrý den, nebudu nesmysly a konspirační teorie komentovat. Každý soudný člověk si udělá názor sám.“

Tisková mluvčí televize Seznam Aneta Kapuciánová uvedla: „V tuto chvíli k nám žádná žaloba nedorazila, takže k záležitosti nemohu poskytnout bližší vyjádření nebo komentář.“

Doplnila, že bližší vyjádření bude redakce schopná poskytnou, až bude zcela jasná, čeho konkrétně se žaloba týká.

Portál iDNES.cz požádal o vyjádření také televizi Barrandov, do vydání tohoto článku ho ale nezískal.

Jiří Paroubek mluvil o svých údajných ilegálních příjmech v pořadu Rostřel: