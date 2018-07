Paroubková pracovala pro obviněného Horáčka. Překazil mi to manžel, tvrdí

Lobbista Tomáš Horáček skončil ve vazbě. Elitní vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) ho obvinili z manipulací milionových zakázek ve zdravotnictví, podplácení či vydírání.

Policisté nyní ovšem rozplétají vlivovou síť lidí, kterými se někdejší náborář černých duší do ČSSD obklopil. A zjišťují, zda mu v tom, aby byl podivuhodně úspěšný ve veřejných zakázkách za stamiliony, nepomohly. Jak už redakce informovala, na výslechu už byla například sestra středočeské hejtmanky Jaroslavy Jermanové (ANO), která s Horáčkem spolupracovala. Do vazby putovala exředitelka pražské Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská.

MF DNES ovšem zjistila, že Horáček angažoval také ženu někdejšího premiéra Petru Paroubkovou. Plyne to z e-mailové komunikace, v níž se Paroubková tituluje jako „projektový manažer pro zahraniční akvizice“ firmy HTS Corporate Group, v jejímž sídle před třemi týdny policisté zasahovali. Společnost zastřešuje část Horáčkových aktivit. Firemní mail Paroubkové je funkční doteď.

Sama Paroubková však popírá, že by se na čemkoliv problematickém podílela. „Nepracuji pro HTS, ani jsem nebyla vypovídat na policii,“ uvedla. Připustila ovšem, že v minulosti s Horáčkem spolupracovala. Podle několika zdrojů MF DNES to bylo ještě před měsícem. Práci u lobbisty prý našla prostřednictvím agentury. Například pro něj dělala překlady.

S Horáčkem se roky nestýkám, říká Paroubek

Policisté ji při zásahu před třemi týdny objevili přímo v sídle společnosti. „Šla jsem si tam pro smlouvu na další projekt,“ vysvětluje to Paroubková.

Zároveň tvrdí, že jí spolupráci s Horáčkem překazil manžel, se kterým se rozvádí. Bývalý premiér podle Paroubkové pravděpodobně na lobbistu tlačil, aby ji nezaměstnal.

Jiří Paroubek měl k Horáčkovi v minulosti blízko. V roce 2010 se objevilo obvinění, že Horáček Paroubkovi posloužil jako „roztleskávač“ najatého publika při předvolební debatě.

Horáček měl blízko i k Paroubkovu příteli Petru Bendovi. Právě v regionu tohoto bývalého předsedy ústecké ČSSD Horáček do strany nabíral černé duše.

Expremiér se od stíhaného lobbisty nyní distancuje. „S Tomášem Horáčkem v posledních letech, prakticky od svého odchodu z funkce předsedy ČSSD v červnu 2010, neudržuji žádné vztahy, neexistuje mezi námi žádné přátelství. A nebyl jsem to ani já, kdo mé budoucí bývalé ženě Petře domluvil spolupráci s firmou či firmami Tomáše Horáčka,“ tvrdí Paroubek.

Co vše přesně pro firmy blízké Horáčkovi Paroubková dělala, není zcela jasné. A nekomentovala to ani sama společnost. „Mám advokátní mlčenlivost. Podívejte se do obchodního rejstříku, kdo vám může odpovědět,“ reagovala právnička Nina Rydlová, která v sídle firmy HTS Corporate Group například při policejním zásahu zvedala telefony a byla dříve napsaná jako její jediná majitelka. V mnoha firmách navázaných na Horáčka působí buď jako majitelka, nebo jednatelka. Na dotazy zaslané na e-mail pro média společnost neodpověděla.

Kamarádka Němcová

Vystudovaná tlumočnice Paroubková se v minulých měsících objevila také na ministerstvu práce, které v té době vedla Jaroslava Němcová (ANO). Její resort Paroubkovou najal na tlumočení a zdůvodňoval to tím, že je zkušená odbornice. „Je to má dlouholetá kamarádka, která mi v minulosti velice pomohla. Pracovala jsem tam za běžnou odměnu asi dva měsíce,“ řekla Paroubková.

Podle některých zdrojů však s Horáčkem spolupracovala i Němcová. MF DNES mluvila se dvěma pracovníky středočeských nemocnic, kteří vypověděli, že se zúčastnili schůzek, na něž s Horáčkem přišla také právě Němcová. Ta však něco takového označuje za naprostý nesmysl. A zaměstnání Paroubkové podle ní nemá s Horáčkem nic společného.

„Znám ji léta ještě z Úřadu vlády. Až nedávno jsem zjistila, že pro Horáčka pracovala. Paroubkovi se s ním znali,“ zdůvodňuje to Němcová.

MF DNES také upozornila, že vedoucí pracovníci několika středočeských nemocnic si stěžují, že je jejich nadřízený Zbyněk Chotěborský vodil na schůzky s Horáčkem. Kraj Chotěborského před 14 dny odvolal. V době, kdy se dostal do funkce, šéfovala středočeskému zdravotnictví Němcová.

S Horáčkem v kině

Horáček při svém podnikání šermoval i dalšími jmény potenciálně vlivných žen. V jeho kancelářích se na jednáních osobně objevovala také sestra hejtmanky Jermanové. Pavlína Kuncová přitom působí také jako asistentka dvou středočeských poslanců za ANO. V kraji tak platí za vlivnou postavu.

A policisté nyní vyšetřují tendry, které vypisovaly právě středočeské domovy pro seniory a Horáček v nich za nejasných okolností bodoval. Hejtmanka Jermanová popírá, že by na ni Horáček měl například prostřednictvím její sestry jakýkoliv vliv.

Výrazně spojená s Horáčkem je nyní už bývalá ředitelka Nemocnice Na Bulovce Vrbovská. Ještě v den policejní razie byla na jejím Facebooku dohledatelná fotka s Horáčkem, na které se smějí při společné návštěvě kina. Vrbovská přesto jakékoliv nestandardní vztahy s lobbistou popírala.

Království Na Bulovce

Horáčkovi se v Nemocnici Na Bulovce pod vedením Vrbovské dařilo mimořádně. Pacienti Bulovky se mohou s dodávkami od firem navázaných na něj setkat na každém kroku hned od příjezdu do areálu nemocnice.

Na parkoviště tady totiž člověk musí projet přes speciální vjezdový systém. Ten sem za 3,5 milionu korun dodala firma První chráněná dílna, která patří právě Horáčkovi. Pacienti, kteří do nemocnice musí sanitkou, zase mají slušnou šanci přijet jedním ze čtyř vozidel, která sem Horáčkova firma dodala za 4,4 milionu.

Pokračují-li pacienti dál do nemocnice a projdou okolo místní ochranky, mají možnost se seznámit s další dodávkou od Horáčkovy firmy. Na zajištění ochranky má jeho společnost s nemocnicí uzavřenou smlouvu za 9,4 milionu ročně, a to na dobu neurčitou.

Nedávná analýza redakce však rozkryla mnohem širší síť hned patnáctky firem blízkých Horáčkovi, které dodávaly od aut až po úklid celé řadě dalších veřejných institucí. Zatímco policejní vyšetřovatelé jej poslali do vazby, jejich kolegové jezdí v autě, které Horáčkova firma policii dodala za 2,4 milionu. Lobbistova společnost také za 15 milionů hlídá kanceláře antimonopolního úřadu, který dohlíží na regulérnost veřejných zakázek.

A za 150 milionů První chráněná dílna dokonce nedávno získala zakázku na dodávku uniforem pro pražský dopravní podnik. Řada zakázek, které Horáček získal, má shodné znaky. V mnoha případech je nedělají firmy, které je vyhrály, ale obratem je svěří najatým subdodavatelům.

MF DNES dohledala mnohé případy, kdy díky lepší ceně původně v zakázkách zvítězily úplně jiné firmy. Milionů se ale následně nevysvětlitelně vzdaly ve prospěch Horáčka.