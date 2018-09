Paroubek nepřímo obvinil exmanželku, že mu ze sejfu zmizelo 5 milionů

12:28 , aktualizováno 13:04

Expremiér Jiří Paroubek na mimořádné tiskové konferenci vysvětluje, jak se v jeho trezoru v bankovním sejfu ocitlo 3,5 milionu v dolarech. Ty zmizely, stejně jako 1,5 milionu českých korun, poté, co se rozešel s bývalou manželkou Petrou. Do sejfu měli podle něj přístup jen oni dva. On sám nevybral. „A duch svatý to nebyl,“ řekl Paroubek.