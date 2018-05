Parkování v Praze trápí devět z deseti řidičů, někdy trvá déle než jízda

„Výsledky průzkumu potvrzují to, co obyvatelé Prahy vidí a vnímají de facto každý den. Parkování v metropoli je totiž jedna velká katastrofa – více než čtyřem pětinám motorizovaným Pražanům se stává, že přišli na schůzku pozdě kvůli špatným možnostem parkování. Pětině z nich se to přitom děje pravidelně,“ říká Gabriela Šamanová, analytička společnosti STEM/MARK.

Studie kombinuje průzkum mezi 953 respondenty z Prahy s daty z pražské dopravy, o něž se s výzkumníky podělily pražské ČVUT a společnost Uber.

„Nepřekvapivě obsadilo vrchol pomyslného žebříčku problematických oblastí centrum Prahy. Výsledky dále ukázaly, že velkou komplikací jsou pro obyvatele metropole také nedostatečné možnosti parkování u veřejných míst, jako jsou úřady nebo nemocnice,“ popisuje Šamanová.

Na největší problémy přitom řidiči narážejí v druhé polovině dne, kdy se lidé vracejí domů z práce, a to jak ve všední dny, tak o víkendu. Obecně je však o víkendu situace o dost lepší, jelikož mnoho občanů metropoli opouští.



Podle expertního odhadu ČVUT jezdí do centra metropole pravidelně 98 tisíc osobních aut. Na takovou kapacitu však tamní ulice nejsou stavěny, což potvrzují i zkušenosti oslovených řidičů.



V centru města má téměř vždy problém zaparkovat hned 39 procent z nich, přičemž dalších 37 procent dokonce odpovědělo, že do středu metropole autem právě z těchto důvodů vůbec nejezdí. Pouze pět procent řidičů se v centru Prahy s obtížemi při parkování potýká jen výjimečně.

To vede k tomu, že řada lidí volí raději alternativní způsoby přepravy, kromě MHD také například Uber. „Z provozních dat vidíme, že většina jízd se uskutečňuje právě do a z míst, kde jsou významné problémy s parkováním. Klienti často jezdí tam, kde chybí kapacity nebo kde je parkování aut finančně velmi náročné,“ říká Tomáš Peťovský, generální ředitel Uberu pro Česko a Slovensko.

Hledání místa je často delší než jízda, tvrdí řidiči

Nejlépe se naopak řidičům parkuje v místě zaměstnání. To je zřejmě způsobeno tím, že řada firem nabízí svým zaměstnancům vyhrazená parkovací místa. Lépe vnímají řidiči i situaci v místě bydliště, u divadel, sportovišť nebo parků. Ale také tam se více než polovina z nich nezřídka potýká s nedostatkem volných míst.

Často navíc nejde jen o několikaminutové zdržení. Víc než čtvrtina oslovených řidičů uvedla, že pravidelně tráví hledáním parkovacího místa více času, než jim zabrala samotná cesta. Aspoň jednou se to stalo 82 procentům řidičů.



Čím dál víc lidí přitom do metropole každý den vyráží z okraje Prahy. Lidé se častěji stěhují na periferie, ale většinou nemění zaměstnání, do kterého pak dojíždějí autem. Podle expertního odhadu ČVUT je takových osobních vozů, které pravidelně přejíždějí hranice Prahy (nejde tedy o vozy, které by městem jen projížděly), v současnosti asi 75 tisíc denně. I jejich řidiči řeší, kde zaparkují. Město totiž dlouhodobě zaostává ve výstavbě záchytných parkovišť.

„Celých 44 procent všech jízd přes aplikaci Uber začíná nebo končí v okrajových částech Prahy. To může znamenat, že čím dál víc lidí využívá alternativních prostředků typu Uber namísto vlastního auta,“ dodává Peťovský.