Dělejte něco, zlobí se studenti z Floridy. Kvůli zbraním chystají pochod

„My přicházíme o životy, zatímco dospělí dělají hlouposti,“ citoval zpravodajský web BBC jednoho ze studentů Camerona Kaskyho. Organizátoři březnového pochodu na Washington nazvaného „Pochod za naše životy“ (March for Our Lives) žádají, aby se děti a jejich rodiny pro zákonodárce „staly prioritou“, a vyzývají i k souběžně konaným manifestacím v jiných městech.

Po středečním útoku podle BBC na sociálních sítích sílí podpora i dalším studentským iniciativám. V sobotu a neděli demonstrovali proti šíření zbraní aktivisté ve floridských městech Fort Lauderdale a St. Petersburg. Jejich účastníci skandovali „Přehlasujte je“ a nesli transparenty s nápisy „Už nikdy“, „Dělejte něco“ a „Nenechte mé kamarády umřít“.

Skupina aktivistů, kteří stáli za velkým pochodem žen při loňské Trumpově inauguraci, svolala na 14. března celostátní čtvrthodinovou stávku učitelů a studentů. Podobnou akci připravuje organizace nazvaná Síť veřejného vzdělávání na 20. dubna, ve výroční den krvavého incidentu ve státě Colorado v roce 1999, při němž bylo zastřeleno 12 studentů a jejich učitel.

Marná snaha, míní média

Nová debata o přísnější kontrole prodeje zbraní se rozhořela po střelbě na střední škole v Parklandu na Floridě, kde při řádění „šíleného střelce“ zahynulo 17 lidí. Čtrnáct z obětí byli studenti. Je to třetí nejhorší útok na půdě školy v USA od roku 1999.



Téma kontroly zbraní se objevuje po každém velkém masakru střelnými zbraněmi. Podle amerických médií je ale snaha odpůrců zbrojní lobby marná. V Kongresu se návrh na zpřísnění zákona o držení zbraní objevil několikrát, ale scénář byl pokaždé zhruba stejný - demokraté žádali zpřísnění legislativy, republikáni odkazovali na druhý dodatek.

Proti omezení zbraní se staví především vlivná lobbistická organizace Národní asociaci držitelů zbraní (NRA). Sněmovna reprezentantů koncem loňského roku naopak uvolnila pravidla pro skryté nošení zbraně napříč státy, které takové držení povolují.

Americký prezident Donald Trump dosud vystupoval jako zarytý stoupenec druhého dodatku a loni na shromáždění členů Národní asociace držitelů zbraní (NRA) prohlásil, že by „nikdy nenarušil“ právo na držení zbraní.

V prvním vyjádření k tématu kontroly zbraní od středeční tragédie pak na Twitteru kritizoval demokraty za to, že nepřijali příslušnou legislativu po zvolení Barracka Obamy v roce 2008, kdy ovládali obě komory kongresu.



„Pod naší střechou žila zrůda“

Proti Trumpovi, jakož i dalším politikům, kteří v minulosti obdrželi od NRA příspěvky na činnost, už v sobotu ostře vystoupila jedna z floridských studentek Emma Gonzalezová. „Pokud za mnou chce prezident přijít a říkat mi do očí, že to byla strašlivá tragédie a..., jak se v té věci nic nestane, ráda bych se ho zeptala, kolik peněz dostal od NRA,“ řekla na jednom ze shromáždění. „Ale na tom nesejde, protože já už to vím: třicet milionů dolarů,“ dodala.

BBC uvádí, že podle neziskové organizace Center for Responsive Politics, která monitoruje financování amerických politiků, obdržel Trump v předvolební kampani v roce 2016 od NRA 11,4 milionů dolarů (233 milionů Kč). Dalších 19,7 milionu dolarů údajně NRA investovala do negativní kampaně proti Hillary Clintonové.

Na Floridě se o víkendu nekonaly jen protesty proti dostupnosti zbraní, podotýká agentura AP, ale také jedna přehlídka nejnovějších zbraní. Jorge Fernandez z pořádající společnosti Florida Gun Shows řekl, že akce byla naplánována dlouho dopředu a její zrušení by bylo příliš nákladné. Za to, co se ve středu odehrálo v Parklandu, podle něj nenesou odpovědnost zbraně, ale psychický stav útočníka - devatenáctiletého Nikolase Cruze.

Cruzovi domácí, u nichž se mladík ubytoval po smrti své adoptivní matky, označili střelce za zrůdu. „Pod naší střechou žila zrůda a my jsme to nevěděli,“ řekla 49letá Kimberley Sneadová. Podle jejího 48letého manžela Jamese přitom Cruz, který se přátelil s jejich synem, do posledního písmene dodržoval dohodnutá pravidla podnájmu.