Hladina Seiny dál stoupá, záplavy hrozí napříč celou Francií

Současné deště jsou podle meteorologické služby Météo France na zimu nezvykle silné, například v Paříži dvakrát vydatnější proti normálu.



V metropoli zůstává přerušen provoz linky C příměstského vlaku RER, která vede podél Seiny. Linka C nebude podle francouzského tisku fungovat minimálně do konce ledna. Ke stanici Pont Neuf na pravém břehu Seiny už byly přivezeny pytle s pískem.

Louvre už ve středu uzavřel podzemní výstavní plochy v úseku islámského umění a muzeum Orsay dokonce přistoupilo k evakuaci části své sbírky a zrušilo kvůli tomu večerní prohlídky. Obě instituce leží nedaleko řeky.

Vodohospodáři očekávají, že Seina bude stoupat až do soboty a dosáhne úrovně 6,1 metru podobně jako před dvěma lety. Tehdy radnice varovala obyvatele, aby ve svých sklepích nenechávali žádné jídlo nebo cenné věci. Ve třech okrscích, dvanáctém, patnáctém, a šestnáctém byly postaveny záplavové bariéry.

Nejvíce záplavy postihly jižní předměstí Paříže. Ulice Villeneuve-Saint-Georges jsou pod vodou, ze zaparkovaných aut jsou vidět jen střechy. A obyvatelé se zde pohybují na loďkách stejně jako patrolující policejní potápěči. Do bezpečí bylo raději evakuováno 150 obyvatel.

V roce 1910 hladina Seiny vystoupala až na 8,62 metru, což v metropoli způsobilo katastrofální záplavy a dodnes se o této události ve Francii mluví jako o „záplavách století“. V současné chvíli voda stoupá každou hodinu téměř o dva centimetry.