Babiš se v Paříži krátce setkal s Trumpem, pak hovořil o terorismu

Babiš dodal, že se Trumpovi zmínil o tom, že Česko v rámci Evropy dosahuje skvělých výsledků.

Babiš se spolu s manželkou Monikou na sobotní večeři pořádané francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem seznámil s první dámou USA Melanií Trumpovou. V neděli pak využil možnosti, kdy byl Trump přítomen na ceremonii, a oslovil ho. „Bylo to fajn,“ dodal o schůzce.

Český premiér se v sídle prezidenta Emmanuela Macrona seznámil také třeba s prezidentem Senegalu, Alžírska, Nigeru, Madagaskaru, Fidži, ale i s premiéry Arménie Izraele, Belgie.

Babiš ocenil Macronův projev

Samotná ceremonie ke 100. výročí konce první světové války byla podle Babiše úžasná, ocenil hlavně projev prezidenta Macrona.

„Myslím, že je to jeho obrovská zásluha, že v rámci připomenutí si sto let od konce první světové války zorganizoval to fórum míru, měl tam skvělý projev. Je důležité, aby však nezůstalo jen u projevu, ale abychom se zamysleli nad tím, jak na tom na planetě celkově jsme,“ dodal předseda vlády.

Následné třídenní Pařížské mírové fórum zahájil prezident Macron, který vyzval k úsilí o celosvětový mír a spolupráci. Podle představ Paříže by se akce měla opakovat každý rok jako výraz „obnoveného, reformovaného multilateralismu“.

Nepřítelem je mezinárodní terorismus, řekl Babiš

Babiš také mluvil o tom, že pokud by měl definovat nepřítele, tak je to mezinárodní terorismus. „Možná bychom se měli znovu zamyslet nad tím, že kdysi naši vojáci NATO bojovali proti teroristům přímo a to se změnilo nějakým politickým rozhodnutím, teď vlastně cvičíme ty místní armády v Afghánistánu, v Mali, ale já myslím, že bychom se měli vrátit k té původní strategii.“

Ve francouzské metropoli a hlavně v okolí Vítězného oblouku byla především během nedělních oslav zpřísněná bezpečnostní opatření, v ulicích hlídkovalo zhruba deset tisíc policistů. Pětina z nich byla v místě slavnostní ceremonie.

Od brzkého rána byla také zavřené linky metra, které jsou poblíž. Byli v nich ale informátoři, kteří radili – nejen zmateným turistům – kudy a kam mají jít. Pokud se někdo chtěl přiblížit alespoň ke kovovým zábranám podél trasy, kudy státníci přijeli, musel se podrobit bezpečnostní prohlídce.

Řidiči v této části Paříže se také museli vypořádat s řadou uzavřených ulic. V podstatě se z okolí Vítězného oblouku a bulváru Champs-Élysées stalo nejstřeženější místo na planetě – kromě Trumpa zde byli například ruský prezident Vladimir Putin nebo německá kancléřka Angela Merkelová.