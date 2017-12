Papež požehnal Městu a světu. Vyzval k modlitbám za děti ve válkách

Požehnání Urbi et Orbi Svatí apoštolové Petr a Pavel, v jejichž mocnou přímluvu spoléháme, kéž se za nás přimlouvají u Pána. Na přímluvu a pro zásluhy blahoslavené Marie vždy Panny, blahoslaveného Michaela archanděla, blahoslaveného Jana Křtitele, svatých apoštolů Petra a Pavla a všech svatých kéž se nad vámi smiluje všemohoucí Bůh a odpustí vám všechny vaše hříchy, a Ježíš Kristus kéž vás uvede do života věčného. Odpuštění, rozhřešení a zahlazení všech vašich hříchů, čas pro pravé a plodné pokání, srdce vždy kajícné a zlepšení života, milost a útěchu Ducha svatého a setrvání v dobrých skutcích až do konce kéž vám udělí všemohoucí a milosrdný Pán. A požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svatého kéž na vás sestoupí a vždy s vámi zůstane.