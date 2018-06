České jednotky zamíří do Pobaltí. S minomety a obrněnci Pandur

13:40 , aktualizováno 13:40

Čeští vojáci zamíří do Pobaltí. Nejprve koncem týdne vyrazí minometná četa ze 71. mechanizovaného praporu do Lotyšska a počátkem července pak mechanizovaná rota z žateckého 41. praporu s obrněnci Pandur do Litvy. Budou součástí posílené vojenské přítomnosti na východní hranici NATO.