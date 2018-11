Zeman: Za zapůjčení pandy bych se přimluvil, šéf zoo o ní ale nejednal

Prezident Miloš Zeman by s v Číně přimluvil za zapůjčení pandy velké do pražské zoologické zahrady. Šéf zahrady Miroslav Bobek ale podle něj s čínským partnerem vůbec nejednal. Prezident to řekl v TV Barrandov.