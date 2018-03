Palestinská dívka zfackovala izraelského vojáka, odsedí si osm měsíců

17:19 , aktualizováno 17:19

Sedmnáctiletá Palestinka Ahid Tamímíová, která loni uhodila izraelského vojáka, bude zřejmě odsouzena k osmi měsícům vězení. Informoval o tom deník The Times of Israel. Palestinka přistoupila na dohodu, kterou navrhla prokuratura. Jinak by jí hrozilo i několik let vězení. Dohodu ještě musí potvrdit izraelský vojenský soud.