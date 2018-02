Palestinci se chtějí zbavit závislosti na Izraeli. Plánují vlastní měnu

Na to, že je Palestina příliš závislá na svém nechtěném izraelském sousedovi, si podle listu The Times of Israel palestinská veřejnost stěžuje dlouhá léta. Vláda na Západním břehu proto v úterý oznámila, že vznikne výbor, který prozkoumá, jak by se daly pevné ekonomické i bezpečnostní vazby zpřetrhat.

Další samostatný výbor pak bude mít za úkol vymyslet, čím by se dalo používání izraelského šekelu nahradit. Může to být jiná světově uznávaná měna, ale i úplně nová, palestinská.

Palestinci, kteří vlastní peníze nemají, v současnosti v šekelech dostávají i výplaty. V minulosti se používaly hlavně jordánské dináry, návrat k nim by se však Palestincům vzhledem ke špatné finanční situaci Jordánska nevyplatil.

Blízkovýchodní server al-Monitor pak uvádí, že současná touha zbavit se šekelů pramení i z faktu, že je izraelská měna na mezinárodním trhu čím dál silnější, což poškozuje palestinské exportéry, jejichž hlavní výhodou je především levná cena práce na Západním břehu.

Nízké výplaty pak souvisí i s další nevýhodou šekelu pro Palestince - kvůli nim mají stejně vysoké životní náklady jako Izraelci, na rozdíl od nich na ně však nemají tolik peněz. „Teď, když je jasné, že (mírová) dohoda z Osla je věc minulosti a v nejbližší budoucnosti nás nečeká žádný diplomatický pokrok, zní závěr tak, že nezávislá ekonomická akce je nutná,“ uvedl pro al-Monitor nejmenovaný zdroj z Palestinské samosprávy.

„Dohoda z Osla byla od začátku předběžnou dohodou, která měla do pěti let od podpisu Bílého domu vést k vytvoření palestinského státu. Už je to pětadvacet let a Palestina je nucena fungovat, ba dokonce přežívat, pod dohodami, které se z velké většiny staly irelevantními a v některých případech dokonce obrovskou přítěží,“ pokračuje.

Palestinci si však podle něj všechna rizika uvědomují. „Vznik palestinské měny, se kterou by se nedalo obchodovat a kterou by nepřijímaly banky ani mezinárodní korporace, by vedl k recesi a inflaci. Ty by pak přinutily palestinské vývozce i dovozce utéct k alternativním měnám,“ dodává zdroj.

V této situaci tak plán podle obou zmíněných médií nevypadá příliš reálně. Což Abbás jako prezident nesamostatného státu ví a gesto je tak spíše snahou ukázat rozmrzelé palestinské veřejnosti svou sílu a vizi.