Palestinci v Gaze pálí pneumatiky, toxickým dýmem brání Izraeli v rozhledu

Je to zbraň nebezpečná, i když se to na první pohled nezdá. Palestinci pneumatiky zapalují, aby izraelští vojáci na druhé straně přes černý dým nic neviděli. Tedy to, jak radikálové z Hamasu, kteří popírají právo Izraele na existenci, pronikají přes hranici, házejí kamení, zápalné lahve a bomby. Je to však nebezpečné i pro ty, kdo s tím nechtějí mít nic společného.

Vedle zápalných balonů a draků, které Palestinci vypouštěli přes hranici, aby na izraelské straně zapalovali pole, přírodní rezervace i domy, jsou hořící pneumatiky dalším symbolem více než půl roku trvajících násilných protestů na hranicích Gazy. Jimi se Palestinci dožadují toho, aby byli vpuštěni do Izraele. Přes 130 jich bylo u hraničního plotu zabito, podle Hamasu desítky z nich byly jeho členy.



Funguje to nejčastěji asi takto: pneumatiky se zapálí a pak se pošlou co nejblíže k hraničnímu plotu, který na druhé straně hlídají vojáci. Ti kvůli dýmu nemohou vidět, kdo se k plotu přibližuje. Na izraelskou stranu se tak dostalo několik teroristů. Všichni byli dopadeni, naposledy jeden v pátek.

Nedávno se pneumatiky v Gaze dostaly do titulků zahraničních médií. Nikoli však kvůli tomu, jaké ekologické škody jejich zapalování způsobuje, ale proto, že motoristé v Gaze nemají na čem jezdit. Vinu nese podle agentury AP Izrael, neboť dovoz zakázal.

V Pásmu Gazy se z pneumatik stalo luxusní zboží. Cena za dva kusy vyskočila ze 120 dolarů na 300, v přepočtu tedy 6 600 korun. „Izrael udělal špatné rozhodnutí,“ říká Rušdí al-Kchoura, který koordinuje dovoz pneumatik z Izraele. Podle něj jsou to právě taxikáři, dopravci a zemědělci, kteří na embargo doplácejí v době, kdy je Gaza v těžké ekonomické krizi. Tvrdí, že násilné protesty by ustaly, pokud by Izrael blokádu uvolnil.

Izrael, který brání především tomu, aby se do Gazy dostaly zbraně a materiály k jejich výrobě, export do Gazy výrazně omezil v červenci v reakci na požáry způsobené palestinskými balony. Od té doby sankce několikrát zmírnil a zase zostřil. Méně už se mluví o tom, že mnohé sankce, například na elektřinu i některé léky do Gazy, uvalila Palestinská samospráva (PA). Ta ovládá Západní břeh a chce Hamas v Gaze svrhnout. Také Egypt uzavřel kvůli radikálům v Gaze hranice.

Zákaz dovozu pneumatik podle AP teroristy nepostihuje, podle ní totiž Palestinci pálí staré pneumatiky ze skladů anebo ty nalezené na poli. Ale na snímcích z protestů bylo vidět, že zapalují i pneumatiky nejeté.

Nikoho to nezajímalo

6. dubna během jediného dne Palestinci zapálili v Gaze u hranice s Izraelem 10 000 pneumatik. Dva dny poté jejich představitelé podle listu Jerusalem Post uvedli, že v Gaze je nedostatek pneumatik.

Izrael před pálením kvůli ekologickým škodám varoval. Obrátil se i na Světovou zdravotnickou organizaci, aby zasáhla. „Těžký kouř, toxiny a znečištění budou pro Palestince v Gaze ekologickou katastrofou. Ale Hamas to nezajímá,“ napsal v dopise generál Joav Mordechai.

Protestovali i izraelští ekologové, silné podpory od jejich kolegů zvenčí se jim však nedostalo. Mohli jen konstatovat, že po „žhavém“ protestu 6. dubna ve vzduchu nad izraelskou stranou hranice nebylo značné znečištění. Díky meteorologickým podmínkám většina kouře zůstávala nad Gazou.

„Když hoří pneumatiky, jejich znečišťující látky nezmizí,“ řekl pro Jerusalem Post Jonatan Neril, ředitel ekologického Mezináboženského centra pro udržitelný rozvoj. „Toxiny jsou nejen ve vzduchu, ale i v půdě a ve vodě,“ dodal s tím, že hořící pneumatiky jsou jednou z nejtoxičtějších věcí. Při tisíci stupních Celsia se tak uvolňují mimo jiné rakovinotvorné dioxiny, arzen i rtuť.

Pálení pokračovalo posledních více než sedm měsíců, i když už ne v takovém rozsahu. Palestinci se dokonce pokoušeli prolomit námořní hranice s Izraelem tím, že hořící pneumatiky posílali po moři na raftech z kovových sudů.

Nicméně je naděje, že v Gaze se nových pneumatik výhledově dočkají. Už několik týdnů se mluví o příměří dojednaném Egyptem. Naposledy vyjednávání o smíru narušil Palestinský islámský džihád, když nedávno vypálil na Izrael 34 raket.

Protesty však slábnou a s příměřím teď souhlasila i PA, která je dosud blokovala. Napětí má snížit i to, že do Gazy dorazily peníze z Kataru. Mají jít na mzdy zaměstnancům tamní správy, které jim PA seškrtala.