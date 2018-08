Hrad je kvůli spálení trenek v přestupkovém řízení, hrozí mu pokuta

Mluvčí inspekce Radka Nastoupilová informaci pro iDNES potvrdila. „V pátek 10. srpna jsme zahájili řízení o přestupku. Obviněný má na vyjádření se k podkladům o rozhodnutí a navrhnutí důkazů 15 dnů,“ sdělila.

Kdo je v případě obviněný, inspekce nesdělila. Podle Aktuálně.cz hradní mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil, že dopis obdržela Kancelář prezidenta republiky.

Zeman v červnu svolal novináře do Lumbeho zahrady Pražského hradu na tiskový brífink, do poslední chvíle ale tajil jeho obsah. „Skončil čas spodního prádla v politice,“ řekl prezident novinářům. Hradním hasičům poté nařídil, aby velké rudé trenky vložili do připraveného ohně.

„Červené trenýrky mají opravdu výživnou hodnotu, skvěle hoří,“ poznamenal k tomu prezident. Pak se svým doprovodem odešel.



Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci Letní překvapení pro novináře. Jistě vzpomínáte, že 14. června 2018 proběhl na Pražském hradě happening s praporem nenávistných “liberálů”. Očistné plameny ale rudé trenýrky nepohltily celé. Před happeningem jsme z nich vyjmuli trikoloru, kterou byly opásány. https://t.co/wEjmYwtN4L odpovědětretweetoblíbit

Červené trenky vyvěsili na Hradě v září 2015 místo prezidentské standarty členové umělecké skupiny Ztohoven.

Chtěli tak vyjádřit svůj názor na hlavu státu, její postoje a chování. Nakonec soud dva z nich potrestal půlroční podmínkou a pokutou 63 tisíc korun. Třetí člen mezitím zemřel.