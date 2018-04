Jak pálit čarodějnice? Za ponechání ohně bez dozoru zaplatíte až 25 tisíc

Základním kritériem pro bezpečný oheň je místo, kde ho rozděláme. Pokud by byl oheň příliš blízko lesa či domů, hrozilo by, že jiskra zapálí přilehlé keře, stromy či například střechu obytného domu. „Ohniště by mělo být vzdáleno minimálně 50 metrů od lesa a 100 metrů od stohů,“ upřesňuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Ohniště je také potřeba důkladně izolovat, například pískem či kameny.

Na čarodějnice bude větrno Před větrem varuje výstraha ČHMÚ pro většinu našeho území (Praha, Středočeský, Pardubický, Královehradecký, Liberecký, Ústecký, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj a Kraj Vysočina), podobně i před rizikem vzniku požárů - to je zvýšené na jižní Moravě a v Praze.

K rozdělání ohně by lidé pochopitelně neměli používat hořlavé kapaliny a už vůbec ne házet do ohniště neznámé materiály - například zbytky barev, spreje či chemikálie.

Samotný oheň pak lidé nesmí ponechat bez dozoru - a to se týká i dohledu nad dětmi. V případě neuposlechnutí se výše pokuty může vyšplhat až na 25 000 korun. Stejná pokuta pak trestá i vypalování porostů.

Po skončení pálení je pak nutné oheň důkladně uhasit. „V období sucha se může na rizikových místech oheň znovu rozhořet i za několik dní po ukončení pálení,“ varuje Matějů.

K pálení čarodějnic se bohužel váže i velké množství popálenin. A mnoho z nich vzniká právě při „přeskakování vater“. To je sice typickou zábavou, při skákání přes oheň ale hrozí, že se vznítí oblečení. Pokud k tomu dojde dojde a hořící člověk nemá vodu k uhašení, hasiči radí lehnout si na zem a kutálet se. Během či chůzí se oheň kyslíkem ještě více podpoří.

Letos bude pálení čarodějnic navíc komplikovat i silný vítr, který bude mít místy v nárazech rychlost až 70 km/h (více jsme psali zde). Lidé by proto měli být ještě opatrnější. „Obecně právě počasí před oslavami čarodějnic hraje největší roli v nárůstu požárů. Pokud je před 30. dubnem dlouho sucho a teplo jako letos, dojde k požáru mnohem snáz, než když je půda prosáklá vodou,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) Nicole Zaoralová.



Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí povinnost ohlašovat pálení na Operační a informační středisko příslušného HZS. Zákonná povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které pálí na svém soukromém pozemku.