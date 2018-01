Východní Pákistán vyděsil sériový vrah, zabil osm malých dívek

Ásija Bibiová svou osmiletou dceru naposled spatřila loni v červenci, když odcházela do školy. Na večeři se už nevrátila. V noci se k Bibiové donesly zprávy, že nedaleko našla policie mrtvou dívku. „Když jsem se šla na to místo podívat, nohy mě tam málem nedonesly. Modlila jsem se k bohu a prosila jsem ho, aby to nebyla moje holčička,“ vzpomíná.

Její modlitby však nikdo nevyslyšel. Osmiletou dívku někdo znásilnil a poté zavraždil. Na ulici našli její bezvládné tělo. Nebyla však jediným dítětem, které v pákistánském městě Kasur, jež leží ve východní provincii Paňdžáb, zemřelo násilnou smrtí. Policie v úterý zadržela 24letého Mohammada Imrana, kterého obvinila z vraždy nejméně osmi dívek mladších jedenácti let, píše server CNN.

První oběť policisté našli před dvěma lety. Poslední byla sedmiletá Zajnáb Ansáriová. Její tělo objevili na skládce v Kasuru letos 9. ledna. Vrah ji znásilnil a poté uškrtil. Její smrt zažehla protesty. Veřejnost volala po rychlém dopadení vraha. Na televizních obrazovkách se objevovaly záběry z pouličních kamer, na kterých jde Zajnáb po ulici s neznámým mužem.

Protesty eskalovaly, zemřeli při nich dva lidé. Policisté dostali z nejvyšších politických kruhů příkaz, aby vraha malé dívky dopadli do 24 hodin. Za informaci vedoucí k dopadení vraha úřady slíbily odměnu v přepočtu asi 1,8 milionu korun.

DNA a dopadení podezřelého

V polovině ledna vyšetřovatelé oznámili, že DNA nalezená na těle dívky se shoduje s několika případy vražd v minulosti, které se odehrály v okruhu asi pěti kilometrů od posledního místa činu. Na základě DNA o pár dní později dopadli hlavního podezřelého.

Otec malé Zajnáb Muhammad Amin postup policie přesto kritizuje. „Pokud by předchozí případy policisté vyšetřili důkladně, možná by se nic z toho, čím jsme si museli projít, nestalo,“ tvrdí. Jeho žena popisuje, že smrt Zajnáb byla pro celou rodinu velkou ránou.“Jako kdyby se mi pod nohama propadla zem,“ popisuje.

Podobně se cítí i rodiče šestileté Kajnát. Sériový vrah z Kasuru si na dívku počíhal loni v létě. Šla si koupit jogurt jen pár stovek metrů od domu. Útočník ji napadl a nechal umírat v jedné ze zapadlých městských uliček. Kajnát však útok přežila. Utrpěla poškození mozku, nemůže mluvit a dýchat za ni musí přístroje. „Nikoho z nás nepoznává,“ popisuje její otec Ahsanulláh Eláhi. O řádění sériového vraha prý jeho rodina nic nevěděla. Policie podle něj měla varovat veřejnost, aby na své ratolesti dávali větší pozor.

Vydírání obětí znásilnění

Pro Kasur se nejedná o první skandál ohledně sexuálního napadení dětí. V roce 2009 skupina asi deseti mužů znásilnila údajně až stovky dětí a útoky si natáčeli na mobilní telefony. Později nezletilcům vyhrožovali, že záběry zveřejní, pokud je udají na policii. Požadovali i peníze. Případ prosákl na veřejnost až o šest let později a vedl k sérii zatčení. Dva lidé si za sexuální útoky vysloužili doživotní trest.

Mluvčí regionální vlády v Paňdžábu však nyní tvrdí, že celý případ před dvěma lety „nafoukla“ média. „Po ukončení vyšetřování jsme zjistili, že celý případ má poněkud jinou podobu, než jak ho prezentovaly sdělovací prostředky. Média například mluvila o 282 případech znásilnění. Podle závěrů policie jich však bylo pouhých deset,“ uvedl.

Oběti gangu sexuálních násilníků však hovoří jinak. Jednou z obětí je nyní osmnáctiletý chlapec. Následky hrůzného zážitku ho trápí dodnes. Reportérům své jméno ve strachu z dalšího zostuzení neprozradil.

Násilníci ho unesli, když mu bylo osm let. Nejprve mu nabídli svezení na motorce. „Dojeli jsme až k domu, kde bylo několik mužů. Zmlátili mě a pak znásilnili. Jeden z nich si všechno natáčel na video. Pak mi řekli, že pokud jim nezaplatím, tak video zveřejní,“ vzpomíná.

K následkům znásilnění patří nejen v Pákistánu i velké sociální stigma. Oběti násilníků jsou často vyloučeny ze společnosti a zavrhnou je i jejich rodiny. Týká se to zejména mladých dívek. V některých státech se mohou násilníci ze sexuálních trestných činů vykoupit mimosoudním vyrovnáním s rodinou oběti.