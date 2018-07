Nový pákistánský premiér: kriketový playboy, který objevil islám

„Budeme Pákistánu vládnout způsobem, jakým mu zatím nikdo nikdy nevládl,“ slíbil ve vítězném projevu 65letý vůdce strany Hnutí za spravedlnost (PTI), která v parlamentních volbách získala 109 mandátů. Chán tak bude muset k sestavení vlády hledat partnery.

„Tento boj jsem započal před dvaadvaceti lety a díkybohu se mi dnes naskytla šance naplnit své sny o této zemi. Pozvedneme pákistánské chudé a pomůžeme našim pracujícím,“ prohlásil v televizi. „Korupce požírá Pákistán jako rakovina. Dokážeme, že zákon platí pro každého,“ dodal charismatický politik, kterého kvůli výbušné povaze a nevypočitatelnému chování mnozí srovnávají s Donaldem Trumpem.



Chán slibuje, že bude bojovat s korupcí na těch nejvyšších místech, se Spojenými státy naváže vztahy výhodné pro obě strany a vybuduje sociální stát podle vzoru Proroka Mohameda. A nikdy se podle svých slov nepřestěhuje do rezidence ministerského předsedy. V zemi, kde žije tolik chudých lidí, by se prý musel stydět.

Vítězství nad kolonialisty

Narodil se do bohaté paštunské rodiny v Láhauru a prošel těmi nejelitnějšími pákistánskými školami. Pak ho rodiče poslali do Anglie, kde na Oxfordu vystudoval filozofii, politické vědy a ekonomii. Naplno se tam také začal věnovat kriketu, který je v jeho vlasti sportem číslo jedna.

Díky kriketovému umění a exotickému šarmu se z něj v Anglii stala celebrita. Pilně vymetal noční kluby (jeho častým druhem tehdy byl Mick Jagger) a sváděl dcery britské smetánky. List The New York Times připomíná, jak Chán na začátku 80. let dal jednomu novináři rozhovor rozvalený na posteli, na sobě měl pouze černé saténové slipy. Něco takového by bylo v Pákistánu nemyslitelné.

V roce 1992 jako kapitán národního mužstva získal pro Pákistán první (a zatím poslední) titul mistra světa v kriketu. Výbuch národní pýchy byl o to větší, že chudá země ve finále porazila Angličany, své někdejší koloniální vládce. Kapitán šampionů však pocítil prázdnotu – nebo to aspoň později tvrdil v rozhovorech.

Z playboye muslimem

Chán každopádně odložil kriketovou pálku a skončil s hýřením po klubech. Vrhl se na charitu, a když jeho milovaná matka zemřela na rakovinu, postavil v Pákistánu moderní nemocnici pro boj s touto chorobou. Objevil islám a oženil se s Jemimou Goldsmithovou, bohatou dcerou významného britského finančníka a aristokratky. Než se v roce 2004 rozvedli, porodila mu dva syny.



Napravený playboy našel nový smysl života v politice. V roce 1996 založil Hnutí za spravedlnost a zaměřil se na kritiku všudypřítomné korupce. Vytrvale opakoval, že pákistánské bohatství rozkrádají politické dynastie. Elity i média ho dlouhá léta považovaly spíše za kuriozitu, ale jeho popularita mezi obyčejnými lidmi pomalu rostla.

Před pěti lety se jeho strana stala třetí nejsilnější silou v parlamentu. Imran Chán se od té doby ještě více přiklonil k islamistickým pozicím. Podpořil například drastické zákony proti rouhačství a uplatňování striktního islámského práva, například sekání rukou zlodějům.

Armáda tahá za nitky

Když před dvěma lety propukla kauza Panama Papers, Chán toho dokonale využil. Skandál totiž ukázal i na tehdejšího premiéra Nawáze Šarífa, který podle uniklých dokumentů vyvedl z veřejných zdrojů stamiliony dolarů a koupil si luxusní byt v Londýně.

Chán premiéra označil za „zločince, který si nezaslouží žádnou podporu“. Soudy posléze Šarífa odvolaly z funkce a poslaly na deset let do vězní. Když se před dvěma týdny s dcerou vrátil z Londýna, na letišti ho okamžitě zatkla policie. Podle The New York Times existuje silné podezření, že justice konala pod tlakem mocné armády, která dění v Pákistánu do značné míry řídí.

Šaríf generálům často oponoval, a tak je možné, že se rozhodli vsadit na Chána. Slibují si od něj, že s ním bude rozumnější řeč a bude tvrdší vůči Americe. Chán dlouhé roky kritizuje útoky amerických dronů proti islamistům na území Pákistánu a je ochoten jednat s Tálibánem.

Opozice tvrdí, že armáda volby zfalšovala ve prospěch PTI a také mezinárodní pozorovatelé potvrzují, že rozhodně neproběhly úplně férově. Podle The New York Times však nelze pochybovat o tom, že Imran Chán je ve stamilionové zemi s jaderným arzenálem nejpopulárnějším politikem.