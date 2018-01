Češka převážela heroin v době, kdy Pákistán prováděl zátah na pašeráky

Právě na zdejším mezinárodním letišti Allama Iqbal, odkud chtěla cestovat i Tereza H., totiž celníci odhalili v posledních dvou týdnech dva jiné kontrabandy, které směřovaly do Saúdské Arábie.

Nejprve manželská dvojice chtěla odletět se dvěma kilogramy heroinu do druhého největšího města v Saúdské Arábii – Jeddahu a pak o týden později i matka se synem, kteří oficiálně tvrdili, že letí do Arábie vykonat malou pouť do Mekky nazývanou umra.

„Po incidentech, kdy bylo ve spoji z Islámábádu do anglického Heathrow nalezeno 80 kilogramů heroinu, následně pak na dalším letišti 20 kilogramů omamných látek, byly výrazně zpřísněny kontroly. Část zaměstnanců letišť byla propuštěna a byly nainstalovány kamery. Každé zavazadlo se důkladně kontroluje,“ napsal Sarmad Sammeer, pákistánský publicista zabývající se právě pašováním drog.

Zároveň bylo podle jeho informací v zemi zatčeno kvůli pašování drog několik osob a boj proti narkomafii se stal pro zdejší úřady prioritou. To by také vysvětlovalo slova tajemníka pákistánského velvyslanectví Rana Tahira Jamila, který uvedl, že celníci dostali tajnou informaci týkající se právě letu z Láhauru přes Abú Dhabí do Irska, kterým měla cestovat i Tereza H.

Na kufru bylo něco jako lepidlo, řekla zadržená Češka

Protidrogová policie se tak mohla dostat ke konkrétním informacím, na jejichž základě v hledáčku úřadů skončila česká modelka.

Žena účast na pašování odmítá. „Přibalili mi něco do kufru, takové tři složky. A řekli mi, že to jsou dárky. Prošla jsem normálně kontrolami, až pak tady na odbavení jsem měla problém. Vzali mé zavazadlo stranou a musela jsem ho otevřít. Bylo na něm něco jako lepidlo,“ uvedla ve své výpovědi Češka.

Nahrávku zveřejnila pákistánská média. Přátelé dívky věří, že se stala obětí narkomafie. „Byla naivní a hloupá. Za focení dostávala statisíce korun, i mně nabízela, ať to zkusím. Říkala jsem jí, že to nemůže být jen tak,“ vypráví její kamarádka.

Ministerstvo zahraničí se nyní snaží se zadrženou spojit. „Vyšetřování potrvá týdny, termín soudního líčení nebyl stanoven,“ řekla včera mluvčí ministerstva Irena Valentová. Ambasáda se snaží ve spolupráci s českým honorárním konzulem v Pákistánu domluvit termín návštěvy. O pomoc prozatím zadržená český konzulát nepožádala, naopak spolupracuje s tamními vyšetřovali. Po informacích, které uvedla, začala ve městě na více místech razie.

Tereza H. vycestovala za poslední rok do Pákistánu už počtvrté. Předtím byla ve městech Gujranwala a Láhaur už třikrát, pokaždé příbuzným a kamarádkám tvrdila, že tam jezdí fotit jako modelka.

V Pákistánu hrozí za pašování drog až trest smrti. Většinou pašeráci dostanou velmi vysoké tresty ve zdejších věznicích. Panují zde drsné podmínky. Před pěti lety zde žilo za mřížemi 75 tisíc lidí, zhruba 1100 z nich byly podle neziskové organizace Human Rights Commissin of Pakistan ženy. Podle neziskovky vězeňkyně žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách. Chybějí lékaři, zejména gynekologové. V roce 2013 dokonce nebyl v centrálním vězení v Láhauru lékař žádný. Na celách je vždy mnoho lidí pohromadě, jídla bývá málo a samotky, kde vězni mohou strávit i desítky dnů, mají velikost šatní skříně.

Rodina dívky nevěří, že by drogy pašovala vědomě. Doufá, že pokud Tereza dostane v Asii trest, bude si jej moci odpykat v Česku. Jednání o vydání vězňů jsou však většinou komplikovaná a mohou trvat roky.