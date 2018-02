Zadržená Češka uvedla, že s cílem pašovat heroin nenavštívila Pákistán poprvé

Vyšetřování případu pákistánskými celníky podle Valentové nadále pokračuje. „Dokud nebude ukončeno, tak nebude stanoven ani termín soudu, který by měl posuzovat vinu, případně stanovit výši trestu,“ sdělila Valentová ČTK. Dodala, že soudnímu jednání je vždy přítomen zástupce české diplomacie, který monitoruje, zda jednání probíhá podle mezinárodních standardů.



Podle pákistánského serveru samaa.tv Češka vypověděla, že Pákistán navštívila již v minulosti s cílem převážet heroin. Uvedla rovněž, že někdo z jejích přátel se pašováním drog zabývá. Při činu jí prý pomáhali také někteří Pákistánci.

Mluvčí české diplomacie Valentová ale uvedla, že tuto informaci pákistánských médií o výpovědi Češky potvrdit nemůže.

Jednadvacetiletá Tereza H. z Uherského Hradiště se naposledy u pákistánského soudu objevila 30. ledna, kdy dostala možnost poslat prostřednictvím videozáznamu vzkaz svým rodičům. Poprosila je, aby se jí pokusili pomoci a čekali na ni. Kdy začne soudní řízení o samotném činu, ještě není jasné.

Právní zástupce Čaudhrí Džavád Zafar prohlásil, že Češka s vyšetřovateli plně spolupracuje a zároveň prohlásil, že je nepravděpodobné, aby žena byla v případě odsouzení vydána do Česka. O možné výši trestu odmítl spekulovat.

Deník Daily Pakistan napsal, že lidem, kteří jsou usvědčeni z pašování více než deseti kilogramů drog, hrozí v Pákistánu doživotní vězení či trest smrti. Ten se ale podle české diplomacie vůči cizincům zpravidla neuplatňuje. Za pašování méně než deseti kilogramů narkotik je v zemi až desetiletý trest vězení.

Pákistánští celníci Terezu H. zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odkud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat dále do Irska. Drogy měla ukryté v zavazadle. Vypověděla, že o předmětech ukrytých ve svém zavazadle věděla, netušila však, že jde o heroin.