Velká jízda do pekla. Život Terezy, kterou drží v Pákistánu za pašování drog

„Holky, je to snadný. Nafotíte fotky, klasický, plavky, nějaký to prádlo. Žádný nahý. A dostanete velký peníze,“ snaží se Tereza H. překřičet hlasitou hudbu na uherskohradišťské diskotéce. Je červen 2017 a jednadvacetiletá Tereza se právě vrátila z cest. V dubnu strávila víkend v Paříži a v červnu týden v egyptské Hurghadě.

Opálená, s posledním modelem iPhonu v ruce, zlatými hodinkami se zirkony Michael Kors na ruce a kabelkou Guess přes rameno. Jedno je jasné – Tereza, kterou nyní zadrželi v Pákistánu na letišti s devíti kilogramy heroinu – vydělávala velké peníze a létala po světě.

Proč a kam, to pořádně nikdo nevěděl. Všude opakovala jen to, že fotí a příležitostně dělá společnici. Jak zjistila MF DNES, na pozlátkový luxusní život snadno zlákala ona a další lidé z jejího okolí i další dívky z Uherského Hradiště, jinak klidného maloměsta. Nešlo jen o focení. Dívky se v cizině nabízely k sexu. Dnes se všechny strašně bojí.

Říkaly si BadGirls. Zlobivé holky. Tereza H. a Simona H., profláknuté blondýnky se špatnou pověstí z Uherského Hradiště, nerozlučné jako sestry, které se rády ukazují s drahými věcmi. Opravdu drahými.

„Každý z výletů za focením a erotickými službami rovnal se statisíce korun, luxusní hotely, nejdražší pití, spousty, spousty dárků a nákupů luxusního zboží,“ popisuje další z dívek, menší černovláska, která má dnes rodinu a roční batole. BadGirls ji zlákaly, několikrát jela s nimi – fotit, dělat společnici. Například do Švýcarska, kde holky byly v nočních klubech k mání za 300 švýcarských franků, v přepočtu zhruba za šest tisíc.

„Holky byly exkluzivní VIP escort pro VIP klientelu,“ popisuje David Rajt. Mladík, který si stejně jako ony ve Švýcarsku vydělával vlastním tělem, se pohybuje ve vyhlášených pražských nočních podnicích a se Simonou chodil. Překvapivě je ochotný vyprávět, ale má zvláštní podmínky – mluvit chce, jen pokud před ním bude stát nějaká kamera. Aby byl jeho obličej vidět a on se konečně proslavil. Je posedlý touhou být slavný, schůzky si domlouvá do pražské kavárny Café Café, kam chodí spousta celebrit.

„Tereza necestovala poprvé a nepřevážela (drogy) poprvé,“ tvrdí mladík. David Rajt alias také Justin Rajt je černovlasý hoch, který se rád lepí na celebrity. Fotí se s nimi a pak vykládá, že jim dělá manažera nebo k nim má blízko jako nikdo. Hlásí se třeba ke zpěvákům ze soutěže SuperStar Daliborovi Slepčíkovi, Janu Bendigovi, Dominice Mesárošové, Agátě Prachařové nebo Olze Lounové. Vyprávěl také, že byl velký přítel kontroverzního podnikatele Ivana Jonáka.

Nyní se vrátil po bok Simony a objíždí s ní redakce bulvárních médií, kterým poskytují „exkluzivní“ informace o tom, jak to celé bylo. Ač je jasné, že o cestách do Pákistánu vědí hodně, do svého vyprávění se zamotávají. Tvrdí, že mají jediný cíl – ne pomoci Tereze, ale vytřískat slávu pro Simonu.

A peníze. O ty jde v příběhu neustále. „Brzy vám Simona představí videoklip o luxusu a jaké to je být zlatokopkou,“ vzkázal Rajt tento týden na sociální síti.

MF DNES kontaktovala i Tomáše, který na sociálních sítích truchlil s tím, že Tereza byla jeho přítelkyně. „Za patnáct tisíc korun se s vámi budu bavit,“ odepsal na žádost o rozhovor.

Klíčovou roli v příběhu hraje Simona H. Právě ona podle jejich známých ukázala Tereze, jak se snadno dají vydělat velké peníze. Právě ona s ní na podzim odletěla do Pákistánu. Vrátila se však o tři neděle dříve. Prý už měla vyděláno – údajně focením.

„Dostala jsem 200 tisíc korun,“ říká Simona. Simona žije ještě okázalejší život než Tereza. Loni stihla minimálně čtyři luxusní dovolené, bydlela na Kypru v pětihvězdičkovém hotelu King Evelthon, kde noc stojí okolo tří tisíc, jezdí bílým luxusním kabrioletem Audi TT a utrácí desetitisíce za oblečení a elektroniku. Ve skutečnosti jí auto nepatří, bydliště má na uherskohradišťské radnici a shánějí ji exekutoři.