Vojenský speciál přiletí z Afghánistánu s pozůstatky padlého českého vojáka

Chystá se přímý přenos.

Přílet vojenského speciálu s pozůstatky Tomáše Procházky na pražské kbelské letiště je naplánován kolem půlnoci. Poté se uskuteční pietní ceremoniál. Podle informací bude podobný jako srpnový, kdy se do Česka vrátila těla tří padlých vojáků z Afghánistánu.

Rakev s ostatky by tak měla z letadla vynést čestná jednotka, položena bude na černém katafalku. Krátce poté promluví hlavní vojenský kaplan Jaroslav Kníchal. S padlým se poté budou moci rozloučit pozůstalí.



Procházka byl také ve středu posmrtně povýšen do hodnosti štábního praporčíka. Na pražském Vítkově to po udělování resortních vyznamenání a jmenování nových plukovníků novinářům řekl ministr obrany Lubomír Metnar (ANO).



Metnar novinářům řekl, že Procházku ve středu povýšil do hodnosti štábního praporčíka, tedy nejvyšší praporčické hodnosti.

Na Twitteru také uvedl, že mu udělil Kříž obrany státu. Ministr obrany toto vyznamenání uděluje mimořádně například za hrdinství v boji nebo těm, kteří se s nasazením svého života zasloužili o obranu ČR.

Tři útoky za tři měsíce

Procházka zemřel na základně Šindánd v afghánské provincii Herát, když afghánský voják zahájil střelbu na projíždějící české vozidlo. Zraněni zároveň byli dva příslušníci českých speciálních sil. Procházka u jednotky, která má na starosti výcvik afghánských kolegů, sloužil jako kynolog.



Pondělní útok byl třetím od začátku srpna, kdy po útoku sebevražedného atentátníka zemřela trojice českých vojáků. Minulý týden pak bylo zraněno pět Čechů, z toho jeden vážně, když u jejich obrněného automobilu explodoval civilní vůz naplněný výbušninou.

Zástupce velitele Společného operačního centra Štefan Muránský ve středu uvedl, že zdravotní stav vážně zraněných z minulého i tohoto týdne se lepší. Zpět do ČR by mohli být přepraveni do konce týdne. Rozhodne o tom tým vojenských lékařů, který odletěl do Afghánistánu. Metnar novinářům řekl, že zatím nemá informace, zda by mohl zraněné přepravit vojenský speciál už během středy.