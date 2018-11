Pád mostu v Janově zavinilo táhlo 132, nový si město nadělí do Vánoc 2019

„Nový most chceme dát Janovu do Vánoc 2019,“ slíbil v říjnu Marco Bucci, starosta města a vedoucí zvláštní komise, která vše kolem zříceného Morandiho dálničního mostu řeší. Podle Bucciho začne demolice zbytku mostu 15. prosince. Do konce listopadu má komise rozhodnout o podobě mostu nového.



„Máme projekt, podle kterého budeme oslovovat účastníky, vyhodnocovat jejich nabídky a vybírat projekt. Práce začnou okamžitě po zbourání. Jakmile vybereme projekt, okamžitě ho předložíme prokurátorovi,“ popsal Bucci.



Ve hře jsou zatím dva projekty. První předložila v říjnu společnost Autostrade per Italia (ASPI), která provozovala Morandiho most a jíž veřejnost i vyšetřovatelé dávají hlavní vinu za zanedbání péče o něj.

Projekt inspirovaný díly slavného janovského architekta Renza Piana je jednoduchá subtilní konstrukce, která kombinuje beton a ocel a je ozvláštněná dvacetimetrovými stožáry s kulovitými lampami. Most s osmi sloupy dlouhý 1054 metrů slibuje ASPI postavit za devět až šestnáct měsíců.



Začátkem listopadu byl představen konkurenční projekt pojmenovaný „Cuore per Genova“ (Srdce pro Janov). Dvoupatrový most je osazený stožáry s větrníky vyrábějícími elektřinu a na rozdíl od původního mostu má být přístupný také chodcům.

Po horním patře mají jezdit osobní auta, těžkým náklaďákům je vyhrazeno spodní patro. Most spočívá na 43 pylonech symbolicky věnovaných každé z obětí neštěstí.

Spolupráce s viníkem?

Komise pro nový janovský most ve svém dekretu původně výslovně zakázala firmě ASPI jakoukoliv účast na dalších pracích týkajících se rekonstrukce mostu. V říjnu ovšem tuto podmínku zmírnila, což vyvolalo hádku ve vládě.

Bucci vysvětluje situaci tak, že se ASPI může podílet na demoličních pracích a k následné stavbě nového mostu by chtěl do soutěže přizvat i zahraniční firmy.



Z dekretu vyplývá, že na zbourání původního a stavbu nového mostu půjde z veřejných zdrojů 645 milionů eur. Komisi dává možnost svěřit práce zhotovitelům zrychleným řízením bez předchozího zveřejnění.



Firmám postiženým komplikacemi způsobenými pádem mostu přiznává dekret právo žádat o náhradu škody. Týká se to zejména přepravních podniků a správce janovského přístavu.

Na odškodnění majitelů poničených nemovitostí pod mostem je vyhrazeno 72,3 milionu eur. Každá rodina, která se musela vystěhovat, má dostat 81 tisíc eur. Poškození ovšem namítají, že odškodné je nízké a zvažují hromadnou žalobu, pravděpodobně proti ASPI.

Zrezivělé táhlo zkoumají Švýcaři

Vyšetřovatelé 21. října odhalili jednoho z hlavních viníků tragédie. Italové mu říkají „táhlo 132“. Ocelové lano zabetonované do nosníku bylo silně zkorodované a prasklo. Nyní ho zkoumají experti v laboratořích v Curychu.

Morandiho konstrukce mostů využívala jedinečné vlastnosti betonu, nepočítala ale se zanedbanou údržbou. Právě proto mělo každé táhlo své číslo a most měl být pod přísným dohledem.

Správce tušil, že most není v pořádku, kontroloval ho a na konec roku 2018 měl naplánovaný začátek jeho opravy. Týkat se měla hlavně nejproblematičtějších pilířů 9 a 10, právě na tom desátém bylo uchycené „táhlo 132“.

V říjnu se objevila informace o videu z bezpečnostní kamery, na kterém je vidět, jak se v pravděpodobném místě praskliny lana náhle objeví bílý oblak, asi vody a prachu. Ten se vytvořil při prasknutí lana narušeného korozí.

Hledají i kontrolory z roku 1992

Vinu za zanedbanou údržbu, kvůli které most spadl, nesou především zástupci správce italských dálnic. Vyšetřovaná je nyní dvacítka lidí z řad pracovníků ministerstva dopravy a členů vedení ASPI. Úřady dokonce dohledávají osoby, které zodpovídaly za kontrolu mostu už v roce 1992.

„Vyšetřovaní věděli, že most může spadnout, ale byli přesvědčení, že se jim podaří zasáhnout dřív, než se to stane. Hlavně se spoléhali na to, že na přelomu roku začnou práce na pylonu devět. Nikdo tak nedošel k rozhodnutí most zavřít,“ uvedl prokurátor Francesco Cozzi.

Původně se měla táhla a pylony mostu opravovat už v roce 2014, vše bylo nakonec o pět let odloženo a správce mostu prováděl jen nejzákladnější údržbu.



V následujícím shrnutí přinášíme základní informace o neštěstí:

1. Co se stalo

Přibližně dvousetmetrový kus východní části Morandiho mostu se za provozu před polednem za špatného počasí zřítil. Z 45 metrové výšky spadlo 35 osobních aut a několik kamionů. Neštěstí připravilo o život 43 lidí z řad Italů, Francouzů, Chilanů i Albánců. Nejmladší z obětí bylo osm let. Pád poničil několik budov pod mostem, takže bez střechy nad hlavou skončilo kolem 600 obyvatel města.

2. Čech na místě neštěstí

Z mostu spadl i kamion pražské dopravní firmy SPED-IT. Řidič Martin Kučera přežil se zlomeným nosem, žebry a pohmožděnými plícemi. Po ošetření v janovské nemocnici se vrátil do vlasti. Do okolí Janova vezl zboží na vykládku. Škoda na jeho kamionu byla odhadnuta na zhruba 2,5 milionu korun.

3. Kdo nese odpovědnost

Ministerstvo dopravy zřídilo vyšetřovací komisi, která 25. září zveřejnila své závěry. Podle nich firma ASPI zanedbala zajištění bezpečnosti mostu. Komise uvedla, že riziko zřícení existovalo již v minulých letech, ale provozovatel neudělal dost, aby pádu předešel. Architekti a inženýři pověření ministerstvem poukázali zejména na neřešené stárnutí konstrukce mostu.

ASPI tvrdí, že vždy postupovala podle zákonů. Zjištění komise označila za neověřenou hypotézu. Zároveň vyčlenila 500 milionů eur na stavbu nového mostu a odškodnění pozůstalých po obětech a lidí, kteří přišli o domov.

Janovské státní zastupitelství v září oznámilo, že zahajuje vyšetřování 20 lidí, které podezírá z trestného činu zabití. Vyšetřováni jsou pracovníci ministerstva dopravy i členové vedení ASPI, včetně výkonného ředitele Giovanniho Castellucciho.

4. Historie a význam mostu

Most vybudovali v letech 1963 až 1967 podle architekta Riccarda Morandiho, který platí za jednoho z nejvýznačnějších stavitelů visutých mostů na světě. Jako součást dálnice A10 byl most v Janově pro místní i cizince frekventovanou spojnicí mezi italským vnitrozemím a italskou i francouzskou riviérou.

5. Zajímavosti

Zřícení mostu, které vyvolalo slabé zemětřesení, zachytilo několik videí. Jedno natočil motorista, který po mostě projel jen pár minut před jeho pádem.

Symbolem štěstí v neštěstí se stal zelený náklaďák, který zabrzdil několik metrů před vzniklou propastí. Řidič z vozu utekl pěšky zpět do tunelu, odkud přijel.

Kontroverzní karikaturu pádu mostu vydal francouzský satirický týdeník Charlie Hebdo, jehož redaktory v lednu 2015 zavraždili islamisté.