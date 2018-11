Pablo Neruda kdysi znásilnil ženu, teď po něm chtějí pojmenovat letiště

Chilský nositel Nobelovy ceny za literaturu zemřel v roce 1973 a v posledních letech jeho jméno plnilo titulky článků hlavně v souvislosti s příčinou jeho smrti. Původní zpráva zněla, že jej zabila rakovina. Mezinárodní tým expertů však loni oznámil, že byl levicový senátor zřejmě zavražděn.

Letos se jeho jméno začalo v médiích objevovat znovu, když se kulturní výbor chilského parlamentu rozhodl, že letiště v metropoli Santiagu pojmenuje právě po Nerudovi. Návrh ještě musí schválit poslanci.

„Je čas dát politické šarvátky stranou a vyzdvihnout básníka, muže, který naplnil všechny Chilany a Chilanky pýchou tím, že získal Nobelovu cenu za literaturu,“ uvedla pro chilský server BiobioChile členka výboru Carolina Marzánová s tím, že Nerudovo jméno by mělo být to první, co cizinci po příletu do země uvidí.

Proti tomu se však podle britského deníku The Guardian zvedly protesty po celé zemi a ozývají se také lidskoprávní aktivisté, kteří poukazují na jednu kaňku v Nerudově morálním profilu. A tou je znásilnění, kterého se básník dopustil na srílanské služebné a ke kterému se sám přiznal ve svých pamětech.

Poté, co žena nereagovala na jeho milostné návrhy, Neruda ji „tvrdě popadl za zápěstí a odvedl do ložnice“. „Bylo to jako střetnutí muže a sochy. Nechala oči doširoka otevřené a celou dobu byla naprosto pasivní. Měla právo mnou opovrhovat,“ zapsal si podle literárního serveru The Times Literary Supplement básník v pamětech, které vyšly před více než čtyřiceti lety.

V současnosti však i Chile začíná řešit kulturu násilí na ženách a feminismus je v zemi čím dál silnější. „Je čas přestat zbožňovat Nerudu a mluvit o tom, že byl hrubý. Sice je slavný umělec, ale to ho nevyviňuje z faktu, že byl i násilník,“ řekla pro The Guardian Karen Vergara Sánchezová, jedna ze studentek protestujících proti sexuálnímu násilí na ženách.

„Jako mnoho mladých feministek v Chle jsem zhnusená některými aspekty Nerudova života a osobnosti. Jeho tvorbu nicméně odmítnout nemůžeme,“ podotýká však aktivistka bojující za práva žen Isabel Allendeová.

