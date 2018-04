Při transportu uhynulo na australské lodi přes dva tisíce ovcí

Jak zaměstnanci transportní společnosti s ovcemi na lodi zacházejí, zachytila australská skupina na ochranu práv zvířat Animals Australia. Členové australské vlády odmítli uvést, jaké záběry na videu viděli. „Jsem šokován a hluboce znepokojen,“ uvedl podle BBC jeden z ministrů poté, co video zhlédl.

Podle ministra zemědělství Davida Littleprouda by měla být přeprava zvířat vedena „řádně a udržitelně“. „Na té lodi bylo živobytí australských farmářů,“ uvedl. Následně dodal, že si je vědom velkého významu obchodu pro zemědělce, přestože by podle něj měly mít prostor i skupiny, které hájí práva zvířat. To zajistí, aby ti, kteří nedělají věci podle pravidel a předpisů, byli potrestáni.

Na lodi, která mířila do Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů, bylo loni na podzim 63 800 ovcí. V souvislosti s celou kauzou ministři v pátek pohrozili, že zablokují další zásilky 65 000 ovcí, pokud vývozce při přepravě nezajistí dobré životní podmínky pro zvířata.

Mezi ně například patří celkové snížení počtu zvířat na palubě lodi minimálně o patnáct procent, přítomnost nezávislého pozorovatele, který se cesty účastní a fotodokumentace celého převozu.

Animals Australia se dlouhodobě angažuje v otázce obchodování a vývozu zvířat z Austrálie. Dříve požadovala po vládě celkové zastavení vývozu živých zvířat. Austrálie přerušila obchod se zvířaty kvůli jejich týrání už jednou. V roce 2011 zakázala na dobu šesti měsíců vývoz do Indonésie