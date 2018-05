Otevírá se druhý pražský outlet. S konkurentem svede boj o zákazníky

„Není těžké zajistit novou zastávku, ale musíte se dohodnout s tím, kdo to provozuje. Máme smlouvu, podle které budeme doplácet na provoz,“ popisuje Martin Kubišta, ředitel společnosti The Prague Outlet, které nově otevírané centrum patří. Odklonění dvou autobusových linek je bude stát miliony korun ročně.

Nový outlet nebude jediný v těsné blízkosti metropole. Od roku 2007 funguje na druhém konci Prahy Fashion Arena. Ještě předtím, v roce 2003, byl pak na druhém konci republiky otevřen Freeport Hatě.

„V roce 2007 bylo naplánováno 13 outletů, pak vše usnulo. Teprve nyní se obnovuje outlet na pražské Ruzyni a staví se Moravia Outlet poblíž Ostravy,“ vysvětluje Pavlína Trojovská ze společnosti Centers provádějící analýzy trhu s obchodními centry. „Obnovuje“ říká proto, že před 11 lety zde bylo těsně před otevřením centrum Gallerie Moda, jehož italští majitelé ale zkrachovali.

Zmíněný Moravia Outlet by se pak měl otevřít letos v listopadu.

Lákání značek

Změna trasy autobusů a propojení na střední Čechy kvůli zaměstnancům a na blízké letiště kvůli turistům patří k těm jednodušším záležitostem, co museli majitelé pražského centra řešit.

Nabírání a lákání nájemců, převážně prémiových značek, totiž začala Prague The Style Outlets komplikovat doložka, kterou má se svými klíčovými nájemci uzavřenou Fashion Arena. Podle ní nesmí daná značka otevřít v okruhu až hodiny a půl. Věc skončila u soudů.

Obě strany jsou dnes zakopané ve svých pozicích. „Je to běžná praxe. Důvodem je omezenost outletového zboží a spádová oblast. Ta je u outletů větší než u klasických obchodních center,“ říká šéfka Fashion Areny Lenka Čapková.

„Máme asi něco natolik dobrého, že se konkurence snaží zákazníkovi zabránit sem jít,“ kontruje Kubišta z druhého okraje Prahy. A vyjmenovává důvody, proč si myslí, že projekt bude úspěšný: blízkost jediného mezinárodního letiště v Česku („nemusíte vysvětlovat, kde jsme“), kontrolované klima („v létě není vedro a v zimě nemusíte mít péřovku,“ vyzdvihuje s narážkou na konkurenci s venkovním ochozem mezi jednotlivými prodejnami), architektura (vnitřek centra je udělán jako uličky v Praze) a dobrý mix nájemců.

Díky tomu a také nedávnému rozhodnutí antimonopolního úřadu, podle něhož doložky narušují soutěž, se podařilo nervozitu značek překonat, míní Kubišta. Očekává, že 18. května jich zhruba 70 otevře a postupně se číslo vyšplhá na plánovaných 110, v takzvané první fázi.

Pomohly příspěvky nájemcům

Podle informací MF DNES ale výrazně napomohly i štědré příspěvky centra nájemcům, například na vybavení obchodů. „Sem tam něco někomu poskytneme, ale v rozsahu, jaký odpovídá našemu byznysplánu,“ říká Kubišta.

Na jejich seznamu jsou zatím značky jako Hamleys, Adidas, Nike, Tom Tailor, Geox, Blažek, Alpine Pro, Guess a další u nás méně známé jako Massimo Rebecchi, Marina Militare či Maya Maya.

Většina z nich se až na výjimky nechce k obtížné situaci vyjadřovat. „Geox je jistota, bude fungovat všude,“ popisuje jejich rozhodování Jiří Havel, výkonný šéf Premium Fashion Brands, společnosti zastupující kromě Geoxu i další prémiovější značky jako Armani či Hugo Boss.

Právě ty zatím do nového centra nejdou. „Měli jsme několik schůzek i zajímavé kontribuce, ale finální rozhodnutí bylo vyčkat,“ popisuje Havel. Prodejny, nejen Geoxu, mají i ve Fashion Areně a v Hatích a v obou si outletový kanál pochvalují.

Celková čísla za Fashion Arenu a Freeport to potvrzují. Šterboholskému outletu rostly loni tržby o 19 procent. „Je to práce posledních tří let, kdy se outletu intenzivně věnuje i zahraniční vlastník a snaží se ho posouvat do prémiovější roviny,“ vysvětluje Čapková s tím, že za tu dobu se obměnili nájemci na více než čtvrtině plochy. Majitelem je poslední tři roky společnost Via Outlets provozující po Evropě jedenáct outletů.

Rakousko není konkurence

O desetinu se loni zvedly tržby i Freeportu u Znojma. „Jenom za loňský rok jsme otevřeli šest nových obchodů, tři významné značky se přestěhovaly do větších prostor a další tři obchody se kompletně zrekonstruovaly,“ říká manager Freeportu Jan Procházka. Spádovou oblastí je pro ně okruh do sta kilometrů a významnou konkurenční výhodou proti rakouskému Pandorfu je prodej o nedělích a svátcích.

Zatímco moravské outlety si konkurovat nebudou, pražské ano a je otázka, zda se nyní návštěvnost outletů o tolik znásobí. Pavlína Trojovská z Centers je skeptická. „Za velkou slevou se jezdí, jinak si maloobchodník kanibalizuje svůj marketing. Outlet je výprodej neaktuální značky, takže logisticky a logicky jeden vedle sítě fungovat může, vícero však ne,“ míní.

Také podle Jiřího Havla je šance na úspěch obou outletů hlavně v tom, přilákat více zahraničních turistů. Ti jsou pro ně důležitým zdrojem příjmů už dnes. Ve Fashion Areně odhadují jejich podíl na 25 až 30 procent. Aktivně spolupracují s cestovními kancelářemi a hotely, aby jim dodaly nejlépe celé skupiny. Nejčastěji jde o ruskou klientelu, arabskou a přibývá Číňanů. I proto ve Fashion Areně na informacích musí zaměstnankyně umět i čínsky.