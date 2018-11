Zaorálek by měl za slova o Afghánistánu nést důsledky, shodli se STAN a ODS

„Mělo by to být na odstoupení z postu předsedy zahraničního výboru, představitel zahraničního výboru by něco takového říkat neměl,“ uvedl Gazdík. Podle Fialy prokázal Zaorálek, byť někdejší ministr zahraničí, „necitlivost a nekvalifikaci“, jeho odchod z čela výboru je na další diskusi (o Zaorálkově vyjádření čtěte v tomto článku).



„Zaorálek neměl právo tohle říkat, neměl v červnu zvednout (pro schválení misí) ruku. Je to nešťastné,“ řekl v pořadu Filip. Českou vojenskou přítomnost v rámci spojeneckých operací v Afghánistánu ale kritizoval, válka v Afghánistánu podle něj „ničemu nepomáhá“.



Na rozdíl od Gazdíka a Fialy ale Filip souhlasil s kázeňským řízením s generálem Karlem Řehkou, který se vůči Zaorálkovým slovům ohradil. „Je to od pana generála nepřijatelné. On tohle nemůže říkat, jenom to zhorší situaci,“ prohlásil.

Řehka na Zaorálkovy úvahy reagoval na svém facebookovém profilu mimo jiné slovy: „Taková nuznost, ubohost, nízkost.“ V závěru poměrně obsáhlého textu, v němž upozornil i na „podkopávání“ obranyschopnosti a bezpečnosti vojáků v misi, spekuloval o sabotáži, minimálně v morální rovině.



„ODS v Senátu nabízí posty ANO a ČSSD“

Dalším z témat pořadu byla i volba předsedy Senátu. Podle Gazdíka občanská demokracie v Senátu nabízí posty členům sociální demokracie a hnutí ANO, které vyjádřilo podporu Jaroslavu Kuberovi, kandidátovi ODS na předsedu horní komory.

„Nebudeme se bránit, když někdo vyjádří podporu Jaroslavu Kuberovi. Je to známá postava politické scény. Je to politik, za kterým jsou výsledky. Nechápu, co je divného na tom, že ho někdo chce podporovat,“ uvedl Fiala.

Předseda STAN v pořadu uvedl, že si není jistý, zda by Kubera byl protiváhou Hradu. Toto vyjádření pobouřilo předsedu KSČM: „Jsem zděšen, že má být předseda Senátu v opozici proti prezidentovi. Kde jsme se to ocitli, to přece není možné,“ reagoval.

„Senát má kontrolovat a korigovat prezidenta republiky, je to jeho ústavní úkol,“ oponoval Gazdík. Filip ho následně vyzval, „aby se naučil Ústavu České republiky“ a dodal, že „je důležité, aby v čele Senátu byla osoba, která je schopná reprezentovat nejen Senát, ale i celou zemi“.

Gazdík zároveň uvedl, že věří, že se senátorské kluby ODS a STAN dohodnou. „My preferujeme dohodu, nejenom na předsedovi, ale i celém uspořádání Senátu. Neporušíme poměrný princip. Vylučuji, že bychom někoho zkrátili,“ doplnil Fiala.