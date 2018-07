Mladí moc nevědí o okupaci 1968 i dalších osmičkových výročích

V srpnu to bude padesát lety od 21. srpna 1968, kdy do Československa vstoupil armády Sovětského svazu a dalších socialistických států Varšavské smlouvy a dalších více než dvacet let pak byla země okupována.

Až po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 mohla nová politická reprezentace jednat o tom, aby zemi opustili okupanti.

O tom, že bylo Československo před padesáti lety přepadeno a poté okupováno, nic podle průzkumu netušilo 46 procent mladých.

Z výzkumu NMS pro Paměť národa vyplývá, že znalosti se zvyšují s rostoucím věkem, vzděláním a příjmem. V rámci celé populace o událostech roku 1968 uměly správně odpovědět tři čtvrtiny (76 procent) dotázaných.

Mnichovskou dohodu v září 1938 nedokázalo správně zařadit 46 procent lidí, nejen těch mladých. U roku 1948 správně odpovědělo 65 procent dotázaných. Největší povědomí má veřejnost o roku 1918, tedy že v tomto roce vzniklo samostatné Československo.

