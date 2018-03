Norské fjordy jsou plné odpadků. V Oslu proti nim nasadí podvodní drony

Fjordy jsou jedním z mnoha norských národních pokladů a do země kvůli nim proudí stovky tisíc turistů ročně. V křivolakých zálivech se však ukrývají i tuny odpadků. Zejména u břehu metropole Oslo situace zašla tak daleko, že se do celé věci musely vložit úřady, píše server The New York Times.

„Není to tak dávno, co starosta města prohlašoval, že pokud se chcete zbavit auta, jednoduše ho postavte na zamrzlé pobřeží,“ vzpomíná Solve Stubberud, předseda Norské potápěčské asociace. Lidé si tuto radu vzali k srdci a z moře si udělali odpadkový koš.

Veřejnost začala o neúnosné situaci diskutovat letos v lednu, kdy moře na jednu z městských pláží vyvrhlo mrtvého delfína obaleného plastovým odpadem. Fotografie uhynulého zvířete se začaly šířit na sociálních sítích.

Vedení města se rozhodlo řešit problém netradičně. Do boje s odpadem vyšle podvodní drony (na variantu podvodního dronu určeného ke sběru odpadků se můžete podívat zde). Městská rada v tiskovém prohlášení uvedla, že bezpilotní stroje později doplní ekologicky šetrná elektrická plavidla opatřená jeřábem, která budou odpad odvážet na skládku či k recyklaci.



Odpad z těžby a zachování fjordů

Odpad na mořském dně pochopitelně nepochází pouze z domácností Norů. Velkým problémem je dlouhodobě také těžký průmysl a lodní doprava. Znečištění pobřeží se podle historiků výrazně zhoršilo zejména s prudkým rozvojem industrializace v 60. a 70. letech.

Norsko je navíc při likvidaci podmořského odpadu poněkud rozpolcené. Vláda totiž povoluje vyvážení odpadu z těžby do moře. Norsko se jako jedna z mála zemí nepřipojilo k mezinárodní úmluvě, která tuto praktiku zakazuje. Dostalo se tak do společnosti států jako Chile, Indonésie či Turecko.

„Je to špatné řešení, přála bych si, abychom k tomuto problému přistupovali jinak,“ tvrdí ředitelka odboru pro životní prostředí a dopravu města Oslo Lan Marie Nguyen Bergová. Politici by podle ní měli udělat všechno pro to, aby fjordy zachovali pro budoucí generace. Vláda však argumentuje tím, že těžební společnosti dávají zejména lidem v chudších oblastech země práci.