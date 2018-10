Oslavy republiky můžete zažít ve vlaku, pokusem o rekord i výstupem na Říp

Věnováno Masarykovi V Berouně v den výročí republiky pojmenují po Masarykovi most přes Berounku.



Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově rozšířilo svoji expozici o největší medaili . Zdobí ji motiv českého lva a T. G. Masaryka , váží téměř 13 kg, v průměru měří 62,5 centimetru. Její přední stranu zdobí silueta Československa z roku 1918, český lev a monogramy mužů, kteří stáli u zrodu republiky.

Město Hořice na Jičínsku má hotový projekt pro získání stavebního povolení na dostavbu Masarykovy věže samostatnosti. Věž samostatnosti se na Hořickém chlumu nad Hořicemi začala stavět 10. července 1926. Do roku 1938 byla věž postavena do výšky 25 metrů, pak stavba skončila. Nyní by měla být věž podle původního projektu architekta Františka Blažka dostavěna do dříve plánované výšky 40 metrů.