Izrael slaví přesun americké ambasády, na recepci dorazí i český velvyslanec

Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o přesunu ambasády Spojených států z Tel Avivu do Jeruzaléma vyvolalo hněv Palestinců a kritiku ze strany Evropské unie. Většina členů osmadvacítky chtěla během týdne vydat společné kritické prohlášení, rezoluci však zablokovalo Česko spolu s Maďarskem a Rumunskem (viz Česko zablokovalo prohlášení EU k přesunu ambasády USA do Jeruzaléma).

Iraelci pozvali na slavnostní recepci na počest otevření ambasády velvyslance z 86 zemí, účast přislíbilo 32 diplomatů, včetně českého velvyslance Iva Schwarze. Z členů Unie dorazí ještě diplomaté z Rakouska, Rumunska a Maďarska, informoval izraelský list Haaretz.

Do Izraele již dorazila také americká výprava, které se účastní Trumpova dcera Ivanka, její manžel a Trumpův poradce Jared Kushner, ministr financí Steve Mnuchin, náměstek ministra zahraničí John Sullivan a dvanáct členů Kongresu,

Mezi další účastníky nedělní události patří například Angola, Kamerun, Kongo, Pobřeží slonoviny, Etiopie, Keňa nebo Tanzanie a Zambie. Nezúčastní se Rusko, Egypt nebo Mexiko.



Opozice pozvánky nedostala

Na recepci nebude chybět premiér Izraele Benjamin Netanjahu ani zbytek vlády spolu s předsedy výborů Knesetu a ostatními koaličními zákonodárci. Naopak většina členů opozice s výjimkou opozičního lídra Isaaca Herzoga těch členů opozice, kteří jsou ve výboru pro zahraniční věci, pozvána nebyla, upozornil Haaretz.

Ministr obrany Avigdor Lieberman v sobotu uvedl, že přemístění amerického velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma „nebude zadarmo“, ale dodal, že je to cena, „která stojí za zaplacení. Nic není zadarmo.“

Země účastnící se nedělního galavečera Albánie, Angola, Rakousko, Kamerun, Kongo, Demokratická republika Kongo, Pobřeží slonoviny, Česká republika, Dominikánská republika, Salvador, Etiopie, Gruzie, Guatemala, Honduras, Maďarsko, Keňa, Makedonie, Barma, Nigérie, Panama, Peru , Filipíny, Rumunsko, Rwanda, Srbsko, Jižní Súdán, Thajsko, Ukrajina, Vietnam, Paraguay, Tanzanie a Zambie



Proti přesunu velvyslanectví budou v zemi protestovat izraelští Arabové i Palestinci, kteří argumentují, že Washington po svém kroku už nyní nemůže být považován za nestranného zprostředkovatele mírových rozhovorů.

Ajman Ode, lídr politické aliance izraelských Arabů, uvedl, že na přesunu velvyslanectví nevidí nic k oslavám. „Je to provokativní krok, který ničí myšlenku míru. Spojenectví Trumpa a Netanjahua prohlubuje konflikt. Vytvářejí prostor pro radikální právo a pohánějí rasismus, nenávist a násilí.“

Trump sliboval přeložení ambasády během loňské předvolební kampaně, dlouho však své rozhodnutí odkládal. Svůj plán přesunu nakonec oznámil na konci minulého roku. Palestinský prezident Mahmúd Abbáse varoval, že takový krok bude mít nebezpečné důsledky (viz Trump plánuje přesun ambasády do Jeruzaléma, Palestina vyzývá k zásahu).

Izrael východní část Jeruzaléma obsadil za války v roce 1967. Poté v červenci 1980 prohlásil v rozporu s rezolucemi OSN celý Jeruzalém za „věčné a nedělitelné hlavní město“ státu. Mezinárodní společenství anexi neuznává.