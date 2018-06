Stát začal vyplácet ošetřovné lidem, kteří se starají o své blízké

Proč mi říkáte mami? podivila se seniorka, když za ní přijela Danuše Davidová. Jistý čas dceru vůbec nepoznávala. To bylo před necelými třemi roky, kdy dvaaosmdesátiletá žena ještě jako „ležák“ trávila své dny v jednom domově důchodců na jižní Moravě, odkud rodina pochází.



Šedesátileté dceři z toho bylo těžko u srdce, kvalita ústavní péče se jí vůbec nelíbila. Přestože s manželem obývají pouze dvoupokojový byt, rozhodli se, že to takhle dál nenechají. Seniorku si přivezli domů do Prahy.

„Začínali jsme od nuly, maminka byla popletená, neorientovala se v čase ani prostoru. Ale každým dnem se lepšila. S pomocí chodítka se pomalu začala stavět na nohy a dnes už chodí po bytě s berlemi. Zažádali jsme o vozík, sice trvalo, než nám ho revizní lékař přiklepl, ale teď už ji můžeme brát i ven,“ libuje si Danuše Davidová.

Dospělý syn už ji nepotřeboval, a tak si s manželem plánovali, jak budou žít jen pro sebe. Dopadlo to jinak. Aby mohla být mamince 24 hodin k dispozici, musela nechat práce v krejčovském saloně.

„Naštěstí můj muž projevil nebývalé pochopení, i když jsme museli předělat byt a maminku nastěhovat do obýváku. Ale neumím si představit, že bych ji nechala tam, kde byla,“ podotýká žena.

Její život se od základů změnil. Praktická lékařka sice zařídila návštěvy terénní sestry, ale dcera se musela v situaci náležitě zorientovat a v mnohém se poradit s odborníky. Třeba, jak se vypořádat s projevy matčiny počínající demence nebo jak zvládnout zhoršenou finanční situaci.

Nově dlouhodobé ošetřovné

Danuše Davidová je jednou z více než tří set tisíc lidí v Česku, kteří se rozhodli o své blízké pečovat v domácím prostředí. Z podkladů, které má k dispozici organizace Život 90 navíc vyplývá, že 78 procent pečujících z toho počtu jsou ženy, které se nejčastěji starají o svou matku. Část z nich se současně stará o nezletilé dítě.

Situaci jim nyní může částečně usnadnit zavedení dlouhodobého ošetřovného. Od 1 . června mohou ti , kteří se chtějí o svého blízkého postarat například po jeho návratu z nemocnice, zůstat až tři měsíce doma. To vše na návrh ošetřujícího lékaře. Poskytnutá dávka je zařazena do systému pojistného a odpovídá zhruba nemocenské.

„Novinka platí teprve pár dnů, takže zatím nemáme žádná čísla. Předpokládáme ale, že dlouhodobé ošetřovné využije zhruba 30 tisíc lidí. Plánujeme rozšíření terénních sociálních služeb a také změny v posudkové službě, aby vše lépe navazovalo,“ uvedla včera náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková.

Pokud by podle ní zaměstnavatel nedovolil pracovníkovi využít dlouhodobé ošetřovné, musel by pro to mít velice závažné důvody. Když se společnost Ipsos ptala lidí majících v úmyslu pečovat o své staré rodiče, jak by jim mohl zaměstnavatel vyjít vstříc, nejčastěji zaznívala odpověď pružná pracovní doba. Tu by si jako výraznou pomoc vybralo 42 procent respondentů.

Dvacet dva procent by upřednostnilo možnost přestat přechodně pracovat a 17 procent se přimlouvá za firemní benefit třeba ve formě příspěvku na odbornou pečovatelskou pomoc.

Úlevu pečujícím poskytují už dnes neziskové organizace. Například Život 90 nabízí bezplatné poradenství, odlehčovací službu a aktivizační programy.

Takzvaná sendvičová generace, kterou představují lidé středního věku, kteří dělí péči mezi nesamostatné děti či vnoučata a staré rodiče, se rozrůstá. Ženy mezi 45 až 65 lety tráví péčí o potomky a závislé rodiče v průměru 17 až 25 hodin týdně.

Pečovat a nezbláznit se

„Pečovat o staré rodiče je psychicky i fyzicky náročné a pocit zodpovědnosti velmi stresující. Jenže i vědomí, že dáte blízkého do cizí péče v ústavu, přináší trauma,“ podotýká ředitel Života 90 Jan Lorman.

Tomu se Danuše Davidová chtěla vyhnout. Dělá jí radost, když vidí, jak se v její péči maminka dala dohromady. Jak se den ode dne její stav zlepšuje.

„Rodiče máte jenom jedny a při dobré vůli jde všechno zvládnout. Také už vím, kam se obrátit o pomoc. Teď maminku dáváme do odlehčovací služby a s manželem si dopřejeme dva týdny u moře v Chorvatsku,“ s úsměvem dodává seniorka.