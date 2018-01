Orkán se řítí Evropou směrem na východ. Zemřelo nejméně sedm lidí

V Německu dnes dosahoval orkán rychlosti přes 130 kilometrů za hodinu. Na hoře Brocken v pohoří Harz ve středním Německu rychlost větru dokonce přesáhla 200 kilometrů za hodinu.

Země hlásí nejméně tři oběti orkánu. V kempu u Rýna poblíž západoněmeckého Emmerichu spadl vyvrácený strom na 59letého muže, který byl na místě mrtvý. V durynském Bad Salzungenu vyvrácený strom usmrtil jednoho hasiče a dalšího zranil. V Lippstadtu ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko zahynul 68letý řidič při dopravní nehodě, když kvůli orkánu ztratil kontrolu nad vozidlem a srazil se s nákladním automobilem, jehož 73letý řidič byl se zraněními převezen do nemocnice.



Problémy jsou také na železnici. Dálkové vlaky, které jezdí z Prahy do Hamburku či Berlína, odpoledne dojely do Drážďan, kde jízdu ukončily, řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Večerní spoj Eurocity Kopernikus vyjíždějící z pražského Hlavního nádraží, který měl končit v Lipsku, už podle webu Českých drah doveze cestující jen do Děčína. Pro ty, co hodlají pokračovat do Německa, bude ve stanici Ústí nad Labem přistaven autobus náhradní dopravy.

Deutsche Bahn už předtím nařídila snížení rychlosti vlaků na 80 kilometrů v hodině na severu Německa, kde také do odvolání zastavila dálková i regionální železniční doprava.

VIDEO: Ve Švýcarsku natočili větrnou bouři, která zasáhla lyžařské středisko Les Ruinettes Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vážné problémy bouře způsobila také v letecké dopravě. Už dopoledne byly zrušeny lety mezi Amsterdamem a Berlínem. Později bylo zrušeno také mnoho vnitrostátních spojů. Na mnoha západoněmeckých letištích, jako je Kolín nad Rýnem/Bonn a Düsseldorf, letouny nevzlétly. V Berlíně tak navíc chybí stroje na zpáteční let do zasažených měst, informovala agentura DPA.



Letadla z Nizozemska nevzlétla

Vítr působil problémy i v dalších částech Evropy. Nizozemská meteorologická služba KNMI vyhlásila pro velkou část nizozemského území nejvyšší, červený stupeň nebezpečí. Orkán dosáhl v poryvech rychlosti až 140 kilometrů za hodinu, strhává střechy a láme stromy.

„Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám byla až do odvoláním zrušena veškerá letecká doprava,“ oznámilo letiště Schiphol. Bylo tak zrušeno nejméně 260 letů. Letecká doprava by se měla postupně obnovovat, letiště ale počítá se zpožděními po celý den.



Omezení se projevilo i na spojení s Českem. Pražské letiště ve 13:00 kvůli problémům v Amsterdamu evidovalo tři zrušené spoje. „Jedná se o jeden přílet v 10:55, další přílet ve 13:40 a na něj navazující odlet ve 14:20,“ řekla mluvčí letiště Marika Janoušková.

Už brzy ráno způsobil silný vítr podle agentury DPA značné problémy v silniční dopravě v Nizozemsku. Několik kamionů se v silných nárazech větru převrátilo a zablokovalo dálnice.

Silný vítr zabíjel

Deset let po orkánu Kyrill: o obnovu Krkonoš se postarala sama příroda Orkán se prohnal Evropou mezi 18. a 20. lednem 2007. Na Sněžce fučel rychlostí 216 km/h.

V Nizozemsku padající stromy zabily už dva lidi. Na východě země v obci Olst zahynul pod zlomenou větví 62letý muž, v nedalekém Enschede strom spadl na vůz a zabil jeho řidiče. Dalšího řidiče vyvrácený kmen zabil v Belgii, asi 35 kilometrů jižně od Bruselu.

Další oběť čtvrtečního počasí v Evropě hlásí Itálie. Ve městě Crotone na jihu země zahynul muž, který vylezl na střechu, aby zkontroloval, jaké škody silný vítr napáchal. Poryv větru jej ale ze střechy shodil. V Římě utrpěla zranění dívka, na kterou spadly tašky ze střechy školní budovy. V severoitalském regionu Valle d’Aosta je kvůli větru uzavřena řada alpských sjezdovek.



Spadané stromy způsobily komplikace v dopravě také na mnoha místech Británie, mimo jiné v anglických hrabstvích Lincolnshire, Norfolk a Gloucestershire. Ve východní a jihovýchodní Anglii je kvůli škodám na vedení bez elektřiny asi 59 000 domácností.

V částech Rakouska nadále platí varování před lavinami a provoz byl na některých železničních tratích pro jistotu uzavřen. Podle Rakouských železnic (ÖBB) se to dotklo i spojení mezi Rakouskem a Švýcarskem. Zimní středisko Sankt Anton am Arlberg není kvůli lavinovému nebezpečí dostupné autem. Úřady preventivně uzavřely příjezdové silnice.

Se silným větrem a sněžením se potýká také Rumunsko. Tři desítky tisíc lidí jsou v různých částech země bez elektřiny.