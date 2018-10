VIDEA TÝDNE: Zatracovaný Orchestrion, pláč smutného psa a nejdelší most světa

Orchestrion, Šukafon, Skleník, Plevel a řadu dalších přezdívek si vysloužil motorový vůz řady M152.0. Když už mu někdo přišel na jméno, tak příliš lichotivé nebylo. Přesto odehrál tento dříč významnou roli na tuzemských vedlejších tratích. A stále jezdí. Podívejte se sami.

VIDEO: Století československé techniky. Motorák M152.0 ovládl tuzemskou železnici

V Afghánistánu padl další voják. Rotný Tomáš Procházka, který zemřel po útoku na základně Šindánd. S jeho pozůstatky se ve středu vrátili armádním speciálem také psi Bred a Doky. Společně od září sloužili na základně v afghánské provincii Herát. Kamery zaznamenaly jednoho z nich, jak „pláče“ u rakve mrtvého vojáka.



VIDEO: U rakve mrtvého vojáka „plakal" jeho pes

Další video, které získalo pozornost diváků iDNES.tv je snímek pocházející z Číny. Právě tam totiž otevřeli 55 kilometrů dlouhý most spojující Hongkong, Macao a město Ču-chaj v pevninské části země. Pásku slavnostně „přestřihl“ čínský prezident Si Ťin-pching. Most je nejdelší mostní konstrukcí vedoucí přes moře a jeho stavba trvala devět let.



VIDEO: Čína otevřela obří most, je dlouhý 55 kilometrů

Americký herec David Schwimmer, kterého nejvíce proslavila role Rosse v seriálu Přátelé, se po svém vyjádřil k případu zloděje z Velké Británie. Ten je herci velmi podobný a lidé na sociálních sítích tak hned začali vtipkovat, že v obchodě kradl právě Ross Geller. Herec proto natočil video, ve kterém s nadsázkou očistil své jméno.



VIDEO: Ross z Přátel natočil parodii na muže, který kradl pivo

Průmyslové kamery zaznamenaly neštěstí v Římě. V metru se za plného provozu náhle zrychlil eskalátor plný cestujících. Padající pasažéři se nahromadili u jeho dolního konce, kde vznikla většina jejich zranění. Sedm lidí se zranilo vážně, z toho jeden člověk přišel o část nohy.



VIDEO: Hrůza v metru: eskalátor náhle zrychlil a zřítil se

Oblíbený satirický pořad Socky je po týdnu opět zpátky. Jeho štáb se podíval, jak přední čeští zpěváci natáčejí společnou píseň k výročí 17. listopadu. Její štěpné rýmy nejsou ale nic proti tomu, když se do pop music pustí pornohvězda Lady Dee. Moderátor Dominik Vršanský si také poplakal, nejen kvůli odchodu Adriany Krnáčové.