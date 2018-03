Proti Uberu oranžovými čtverečky. Ulice křižují tisíce polepených aut

Nejednoho neinformovaného řidiče mohlo zarazit, proč mají některé vozy, nejčastěji taxikářské, v rohu zadního okna vylepenou čtvercovou oranžovou nálepku. S velkou pravděpodobností už totiž takové auto potkala značná část řidičů. Oranžově polepených vozidel po silnicích jezdí více než čtyři tisíce.

Nejde o požadavek nové vyhlášky, či reflexní prvek, ale o způsob, jakým se taxikáři ale i další lidé, zejména jejich rodinní příslušníci, připojují k protestům proti řidičům služeb Uber a Taxify. Ti podle taxikářů podnikají nelegálně a nesplňují podmínky, které jim ukládá zákon.

„Touhle oranžovou vlnou jsme vlastně celé protesty začali. Nálepky jsme rozdávali už asi tři neděle před tím, než jsme 8. února poprvé vyjeli demonstrovat na Strahov,“ říká Karolína Venclová z Asociace koncesionářů v taxislužbě.

Jenom v Praze si už taxikáři rozebrali tři tisíce samolepek. Auta, která je mají vylepena v oknech, jezdí ale po celé republice. Celkem by jich v Česku podle Venclové mělo být na čtyři a půl tisíce. Oranžovou barvu organizátoři protestů vybrali proto, aby byly nálepky dobře vidět. Žlutá a bílá barva by prý totiž na stejně zbarvených taxikářských autech zanikla.

Samolepky jsou také způsobem, jak mohou svůj nesouhlas vyjádřit i taxikáři, kteří nechtějí s ostatními kolegy blokovat dopravu. „Nálepky jsou určené i pro ty, kterým se třeba úplně nemusí líbit forma protestu, kterou jsme zvolili, ale zároveň také nesouhlasí s tím, co tady Uber dělá,“ potvrzuje Venclová.

S nálepkami se podle ní budou běžní řidiči na silnicích potkávat ještě dlouho, protože taxikáři nehodlají v nejbližší době stávkovou pohotovost přerušit. V současnosti čekají, jak dopadne slíbený podpis memoranda mezi vládou a společností Uber, ke kterému by mělo dojít do konce března. Pokud s dokumentem nebudou taxikáři spokojeni, jsou znovu připraveni vyrazit do ulic.

Jen menší část taxikářů stále asi hodinu denně demonstruje před pražským magistrátem.

Ač zástupy svých podporovatelů počítají taxikáři na tisíce, mnohem více lidí se počítá mezi jejich odpůrce. Alespoň tedy v hlavním městě, kde průzkum ukázal, že s jejich protesty nesouhlasí čtyři z pěti Pražanů.