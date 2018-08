Opravy Hradu spolknou ročně desítky milionů, letos vyrostla i věž z lešení

Kvůli opravám vyrostla na dně Jeleního příkopu nová věž - více než dvacet metrů vysoká stavba z lešenářských trubek. Má jediný účel, dělníci tudy dopravují materiál na opravu a překonávají tak příkrý zarostlý svah pod hradbou.



Podle mluvčího Správy Pražského hradu Davida Šebka si žádá rozsáhlý areál neustálou péči. Letos se prostaví téměř 200 milionů, což je zhruba stejná suma jako loni, kdy přišly práce na Hradě a v Lánech na 194 milionů.

Opravuje se plášť hradební zdi směrem do příkopu a budovy na hradby navazující, třeba známá restaurace Na Vikárce. V plánu je i oprava mohutné dělostřelecké věže zvané Mihulka.

„Severní průčelí Hradu tvoří parkánová hradba z doby krále Vladislava II. Opravou projde postupně celá až k věži Daliborce,“ popisuje Petr Chotěbor z oboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Náročná obnova přijde Hrad na 55 milionů korun. Přestože tak Hrad na první pohled nepůsobí, potřebuje velké opravy za desítky milionů korun ročně.

Dům se vrátí dětem

Opravuje se i na protější straně Jeleního příkopu. Objekt takzvaného Stájového dvora projde repasí oken a dveří, budou zde nové podlahy, topení i rozvody.

„Oprava přijde na deset milionů korun, objekt bude po opravě sloužit policii,“ popisuje mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek. Lešení zakrylo i nedaleký objekt Míčovny, která se využívá pro společenské akce.

Oprava se dotkne všech čtyř fasád objektu. Restaurátoři obnoví renesanční sgrafita. Zachován zůstane i obrázek s alegorií pětiletky, připomínající podobu socialistické pětikoruny, která se na prázdném místě na Míčovně objevila při opravě v 50. letech minulého století.

Největší letošní stavební akcí na Hradě bude pokračující rekonstrukce Nejvyššího purkrabství. První etapa oprav prostor, kde se tradičně konaly Letní shakespearovské slavnosti, je už dokončená a vyšla na zhruba 59 milionů korun. Letos se zde prostaví šedesát milionů. „Kompletní rekonstrukce je plánována do konce roku 2019,“ doplnil mluvčí. Pak se sem podle Šebka kultura vrátí, plán počítá, že by se zde opět mohlo hrát divadlo. Hrad plánuje, že se do objektu vrátí i staronoví nájemníci, totiž děti.

Dům československých dětí zde fungoval od roku 1963 do devadesátých let. Rekonstrukce renesančního paláce paradoxně většinu připomínek na socialistickou éru odstraní. Dělníci už před třemi lety odstranili neopravitelné atrium ze skla a železa.

„Rekonstrukce zahrnuje zejména obnovu interiérů, nových toalet, společenského multifunkčního sálu, kavárny, výstavních prostor, obnovu fasád a střech. Vzniknou nové rozvody nebo klimatizace,“ popisuje Šebek. Jaké akce a expozice nový Dům dětí nabídne, není zatím jasné, koncepce se připravuje.

Opravuje se i nejznámější objekt Hradu, katedrála svatého Víta. Za 15 milionů opraví kameníci a restaurátoři její nejstarší část, zadní část chrámu pocházející z počátku 14. století, z doby architekta Matyáše z Arrasu. Kromě pláště chrámu se opravuje i třináct vitrážových oken. Kameníci také opraví chrliče a okenní konzoly. Děravé spáry vylijí olovem. Oprava čeká i balustrády. Do oprav, údržby a restaurování dominanty Hradu šlo z hradního rozpočtu v posledních pěti letech 92,5 milionu korun.

Opravy na Pražském hradě (2018)

Dojde i na prezidentský domek

V září by měla vypuknout i oprava jedné z historických rezidencí hlavy státu, takzvaného prezidentského domku. Ten v Královské zahradě vznikl ve třicátých letech přestavbou staršího objektu pro prezidenta Edvarda Beneše.

Jediným nájemníkem, který zde trvale bydlel, byl Gustáv Husák. Pak dům sloužil různým potřebám Správy Pražského hradu. Sídlila tu od roku 2003 i nadace manželů Klausových nebo nadace manželky současného prezidenta.

Teď čeká domek, který na první pohled nepůsobí zchátralým dojmem, velká oprava. Zatímco střecha a fasáda už opravou prošly, zbytek se opravovat teprve začne. Nefunkční jsou například rozvody. Hrad plánuje, že vila bude po opravě v roce 2020 sloužit jako rezidence pro státní návštěvy či hosty. V přízemí se budou pořádat menší společenské akce.