Vyzve Oprah Winfreyová Trumpa? USA tlačí do voleb slavnou moderátorku

Nedělní předávání prestižních Zlatých glóbů nebylo jen o ocenění nejkvalitnějších filmových kousků loňského roku. Největší pozornost přitáhly herečky oblečené do černých šatů, které tímto způsobem protestovaly proti sexuálnímu obtěžování. Hlasem protestu se stala Oprah Winfreyová, která si rovněž převzala cenu Cecil B. DeMillea za mimořádný přínos filmu.

„Existují rovněž ženy, jejichž jména nikdo nezná. Pracují v domácnostech, na farmách, v továrnách, v restauracích. Ale též jako inženýrky, lékařky, sportovkyně, ženy v armádě (...). Příliš dlouho se ženám nenaslouchalo nebo se jim nevěřilo, když se odvážily promluvit pravdivě o své zkušenosti s mužským násilím. Ale tyhle časy končí,“ prohlásila za potlesku publika.

V tu chvíli netušila, jakou reakci její proslov vzbudí. Winfreyová se stala hlavním tématem většiny sdělovacích prostředků v USA. Spekulovat se začalo o její možné kandidatuře v prezidentských volbách v roce 2020. Několik blízkých přátel slavné moderátorky serveru CNN sdělilo, že Winfreyová boj o Bílý dům aktivně zvažuje.

Rozhodne vůle lidu?

Předvolební kampaň oficiálně začne až po „midterm“ volbách v listopadu letošního roku (pojem midterm volby označuje druh voleb konaný přibližně v polovině funkčního období hlavy státu, pozn. red.). Pokud by se Winfreyová rozhodla kandidovat, zcela jistě bude bojovat o nominaci za Demokratickou stranu. Nejprve by musela projít primárkami, až posléze by zřejmě vyzvala současného prezidenta Donalda Trumpa.

Winfreyová v minulosti několikrát odmítla, že by zvažovala kandidaturu. Po vystoupení na Zlatých glóbech však i její dlouholetý partner Stedman Graham připustil, že kandidatura jeho ženy není vyloučena.

„Teď je to na lidech. Určitě by do toho šla,“ sdělil serveru Los Angeles Times. Nepřímo tak vyzval veřejnost, aby Winfreyovou podpořila. Na sociálních sítích se mezi tím rozjela kampaň pod hashtagem #Oprah2020.



Pro moderátorku by se nejednalo o první zapojení do vysoké politiky. V roce 2008 podpořila během kampaně Baracka Obamu, v roce 2016 Hillary Clintonovou. Winfreyová je jednou z nejbohatších žen v USA, nechybí jí charisma a její jméno zná takřka každý Američan.

Základ pro případný volební úspěch tedy má. O to více, pokud přihlédneme k současnému prezidentovi, který do Bílého domu zavítal rovněž bez jakýchkoli politických zkušeností.

Oprah Winfreyová na Zlatých glóbech 2018 s cenou Cecila B. DeMillea

Změna názorů po úspěchu Trumpa

Winfreyová dlouhou dobu argumentovala, že pro Bílý dům jí chybí politická minulost. Loni v březnu však v rozhovoru pro agenturu Bloomberg připustila, že po vítězství Trumpa už to nebere jako nevýhodu. Po politické stránce navíc může poprosit o radu Obamovy, se kterými ji pojí dlouholeté přátelství. Loni s nimi ostatně absolvovala i dovolenou na Tahiti.

V současnosti je Winfreyová výkonnou ředitelkou Oprah Winfrey Network (OWN), vystupuje v pořadu CBS 60 Minutes a je investorkou v několika firmách. V minulosti se proslavila zejména jako moderátorka The Oprah Winfrey Show. Post na CBS i vedení OWN by jí však podle zámořských médií v kandidatuře bránilo. Není však vyloučeno, že by před bojem o prezidentský úřad lukrativní pozice formálně opustila.

Dlouholeté vazby na zábavní průmysl mohou být její velkou zbraní. Na postoje hvězd nejen americká veřejnost slyší. „Chci, aby kandidovala. Nemyslím si, že to měla dosud v plánu, ale teď už nemá na výběr,“ uvedla herečka Meryl Streepová pro The Washington Post.

Pořad The Late Show oblíbeného moderátora Stephena Colberta na Twitter umístil propagační plakát pro Winfreyovou s nápisem „HOPE-RAH“, který je parafrází jména slavné moderátorky a anglického výrazu pro naději. Stylizovaný je do slavného plakátu Baracka Obamy.



Síla demokratů

O kandidatuře moderátorky vtipkoval přímo během předávání Zlatých glóbů také moderátor večera Seth Meyers. „Oprah, v roce 2011 jsem na večeři v Bílém domě vtipkoval na adresu Trumpa a jak mu chybí kvalifikace ke kandidatuře. Někteří lidé pak tvrdili, že právě ten večer se rozhodl, že bude prezidentem. Pokud je to pravda, chtěl bych ti říct, že ani ty nikdy nebudeš prezidentkou,“ prohodil směrem k Winfreyové sedící v publiku.

Demokratům by podle serveru CNBC pomohla i v případě, pokud by nakonec nekandidovala. Aktuálně na sebe poutá velkou pozornost veřejnosti. Následné podpoření některého z uchazečů o Bílý dům z řad demokratů by mohlo být velkou silou. Obamovi její přízeň pomohla, Clintonová sice odešla z voleb poražena, celkově však získala více hlasů od voličů než Trump.

Minulé volby opět dokázaly, že Amerika je zemí netušených možností. Souboj někdejšího byznysmena s nejoblíbenější moderátorkou v roce 2020 tudíž nemusí být tak neuvěřitelný, jak se může na první pohled zdát. Bílý dům už v tiskovém prohlášení uvedl, že případnou kandidaturu Winfreyové vítá.

Americký prezident Donald Trump později při setkání se skupinou senátorů řekl, že je přesvědčen o svém volebním vítězství nad populární herečkou a moderátorkou. Nemyslí si ale, že Winfreyová do volebního boje skutečně půjde.