Opilý řidič seděl za zabití dítěte dva roky. Výsměch, zlobí se rodina

„Dva roky za smrt? A ještě k tomu za smrt dítěte?“ zlobí se Eva Kindlová. Stojí před vraty u domku v Razicích na Teplicku a rozčileně rozhazuje rukama. „Tohle je…“ náhle se jí zlomí hlas. Odmlčí se a chvíli hledá to správné slovo. „Výsměch,“ hlesne a otočí se, aby nebylo vidět, jak se jí do očí derou slzy.



Předloni v červenci se právě tady loučila s dcerou a se dvěma vnoučky, kteří ji byli navštívit, když v tom se přiřítil opilý mladík ve vypůjčeném autě. Evě Kindlové přerazil obě nohy a pánev, její devítiletý vnuk měl štěstí, poodběhl a opilec ho „jen“ vážně zranil. Jeho o dva roky mladší bratr uskočit nestihl. Řidiči hrozil osmiletý trest, dostal šest roků, před pár týdny se dostal ven na podmínku. Odseděl si pouhé dva roky.

„Bylo to 6. července 2016, krátce po osmé večer,“ vzpomíná Kindlová. Ten okamžik z paměti už nikdy nevymaže. „Stála jsem tady u našeho zaparkovaného auta,“ ukazuje na prostranství před domem. Hned vedle tehdy parkovala její dcera Petra – právě položila na zadní sedačku svého fordu korbu kočárku s tříměsíčním chlapečkem, zavolala na další dva syny a chystala se odjet.

Osm piv, tři panáky a ještě měl málo

O pár kilometrů dál v Bílině čtyřiadvacetiletý Matěj Šmrha zrovna dopíjel poslední pivo. Už jich měl osm. A k nim tři panáky. Sedl za volant Toyoty Land Cruiser, aby se dvěma kumpány zajel do další hospody. Tam jim odmítli nalít, a tak jeli dál. Cestou zastavili na benzince, popili a zase sedli do auta.



Jeden z nich, ten střízlivější, se nabídl, že bude řídit. „Ale on odmítl, že prý takhle jezdí pořád,“ vzpomíná manžel Kindlové Vilém na to, co později zaslechl u soudu.

Mladík projel skoro celými Razicemi, až v poslední pravotočivé zatáčce před výjezdem z obce nezvládl řízení. Podle znalců se zatáčka dá bezpečně projet nanejvýš šedesátkou, jeho auto jelo rychlostí až 83 kilometrů v hodině a v posledních metrech ještě zrychlovalo.

Nejprve se otřelo o dům na levé straně silnice, což ho odrazilo na opačnou stranu přímo na ford zaparkovaný u domu Kindlových, jímž se jejich dcera zrovna chystala odjet a v němž už bylo novorozeně v kočárku. Toyota odmrštila ford na vedle stojící peugeot Kindlových. Náraz přimáčkl ford a peugeot k sobě, mezi nimi stála Eva Kindlová se sedmiletým vnukem. „Obrovská rána, oblak prachu a pak si už nic nepamatuju,“ vzpomíná Kindlová.

Možná, kdyby zůstal v autě…

Chlapec přitom před nárazem už seděl ve fordu, jenže pak vystoupil, protože si v domě zapomněl bundu. A vtom se přihnalo auto s opilým řidičem. „Možná, kdyby dál seděl v autě…“ zamyslí se Vilém Kindl, ale ihned se zarazí. „Policie nám kladla na srdce, abychom na žádné ‚kdyby‘ vůbec nemysleli, protože teď už je to zbytečné. A že těch kdyby je…“ povzdechne si.



Kočárek ve fordu nárazem praskl, ale dítě v něm vyvázlo bez zranění. „Policie nám později řekla, že pokud by bylo v autosedačce, která není tak měkká a vystlaná, nejspíš by to odneslo taky,“ pronesl Vilém Kindl.

Druhému chlapci se podařilo před autem uskočit. Plechy zdemolovaných vozů mu přesto roztříštily obličejové kosti a prořízly nohu pod kolenem, jen o milimetry minuly šlachu. Ale přežil.

Kindlová byla sedm týdnů v nemocnici. Dodnes má na nohou hluboké a široké jizvy. „Pánev mám sešroubovanou dvanácti šrouby,“ říká. Návrat z nemocnice domů pro ni nebyl snadný. „Vůbec se mi sem nechtělo, bála jsem se, že mi to tady bude připomínat celou tu hrůzu,“ vzpomíná. Její manžel Vilém to tušil, a proto prostranství před domem úplně změnil. Položil novou dlažbu, postavil zídku, nová vrata a plot.

Na otázku, jestli se s něčím takovým dá někdy vyrovnat, jen smutně pokrčí rameny. „Co vám zbývá,“ zašeptá. „Ale smířit ne, to nejde,“ dodá. Trauma je to dodnes pro celou rodinu. Nejvíc pro matku, která viděla, jak se auto řítí na její děti. „Říkala mi, že nejvíc jí pomohlo, že neměla moc času truchlit a týrat se myšlenkami. Noci probrečela, ale přes den měla zařizování a běhání – s tříměsíčním synem na vyšetření, za starším do jedné nemocnice, za mnou do druhé,“ říká Eva Kindlová.

Už dříve přišel o řidičák

Viníkovi policie naměřila 2,22 promile alkoholu a soud ho poslal do vazby, neboť hrozilo, že opilý bude řídit dál. Nebylo to totiž poprvé. Už v roce 2012 mu soud v Teplicích kvůli řízení v opilosti sebral řidičák na tři roky. Trest uplynul v červnu 2015, rok před tragédií v Razicích.

Obviněn byl z řízení pod vlivem alkoholu, z těžké újmy na zdraví a usmrcení z nedbalosti. „Jaká nedbalost? Vždyť dobře věděl, že je opilý, když lezl za volant!“ zlobí se Vilém Kindl. Právě v tom je ale podle české legislativy nedbalost. Řidič nechtěl zabíjet, když sedal za volant pod vlivem alkoholu, ale nedbal rizika, že se to může stát.

Týden před konáním soudního líčení poslal řidič rodině omluvný dopis, podle soudu to však udělal jen proto, aby si vysloužil mírnější trest. Dostal šest let, což se mu zdálo hodně a odvolal se. Krajský soud v Ústí nad Labem však konstatoval, že uložený trest „je přiměřený“. Pozůstalým to naopak přišlo málo. „Tresty za zabití pod vlivem alkoholu by se měly hodně zpřísnit!“ prohlašuje Kindl rozhořčeně.

Jenže odsouzenec si neodseděl ani to. Po odpykání třetiny trestu požádal o podmíněné propuštění a soud v Lounech jeho přání vyhověl. Splnil podmínky, klíčovou roli sehrálo kladné hodnocení z věznice.

„Já tohle nepochopím,“ kroutí hlavou Kindlová. „Jeden soud rozhodne, že má být ve vězení šest let, druhý to potvrdí a třetí řekne, že dva roky stačí?“ dodává smutně.