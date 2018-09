Opilý Čech jel na kole po rakouské dálnici, hlídce ujížděl v protisměru

O pondělním incidentu informovala s odvoláním na policii agentura APA.



Ochmelka jel ve směru na Vídeň, když k němu byla vyslána dálniční policie z Wolfsbergu. Poté, co zmizel v lese, policie zahájila pátrání, do něhož zapojila i psy a vrtulník. Hledaný muž mezitím přeběhl dálnici na opačnou stranu, znovu přelezl plot a uprchl do lesíku, kde byl konečně dopaden.

Čech se při útěku před policií zranil, a proto byl převezen k ošetření do nemocnice ve Wolfsbergu. Díky kooperaci s centrem policejní spolupráce v Drasenhofenu na rakousko-české hranici zjistili jeho totožnost.

Po skončení vyšetřování proti němu bude podle APA vzneseno obvinění.