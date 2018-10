Skrytý hazard ve videohrách. Za reálné peníze mohou online hrát i děti

Hazardní prvky se usídlily v nejstahovanějších videohrách a jejich výrobci je nabízejí zadarmo. Skutečnými penězi se platí až za nákup herní měny, kterou hráči následně mohou vsadit. A vyhrát třeba lepší virtuální vybavení pro svoje počítačové hrdiny, které ovšem může vzápětí za reálné peníze prodat jinému hráči.



Ve hře od společnosti Madfinger Games, kterou spoluvlastní hazardní boss a senátor Ivo Valenta, je zase možné si od bitev s mimozemšťany odskočit do věrně zpodobněného kasina zahrát automaty.

Ministerstvo financí se nyní chce na fenomén, kvůli kterému už dříve programátorům her začaly vyhrožovat vězením za provozování nelegálního hazardu úřady například v Belgii nebo Nizozemsku, zaměřit. A najít způsob, jak případně nebezpečné principy zakázat či omezit.

„Důvodem, proč této oblasti věnujeme takovou pozornost, je zájem na ochraně spotřebitelů, především nezletilých. A také daňové hledisko,“ konstatoval ředitel odboru Státního dozoru nad hazardními hrami ministerstva financí Karel Blaha.

Česko se nyní dokonce společně s dalšími 14 zeměmi zavázalo bojovat proti „internetovým hrám stojícím v šedé zóně mezi počítačovými hrami a ilegálním hazardem“.

O tom, jestli zakázat hry nabízející třeba výherní bedny s náhodným vybavením, k nimž je možné si virtuální klíč koupit jen za reálné peníze, chtějí jednotlivé státy teprve debatovat. Právě na prodeji těchto komponentů tvůrci her vydělávají.

V několika státech USA však už jsou dále. Takové hry tam časem budou ke stažení až od 18 let a na obalu budou mít varování podobně jako krabičky cigaret. Na obchodní model, který po desetikorunách či stokorunách může při hraní postupně z peněženek dospělých i dětí vysát i desítky tisíc korun, přitom najeli i mnozí čeští vývojáři. A jejich hry mají po světě stamiliony stažení.



Například česká hra Shadowgun: Legends se po svém březnovém vydání stala celosvětovým hitem, který si už dopředu objednalo na 1,5 milionu lidí. Stáhnout do telefonu si ji mohou úplně zadarmo i děti od dvanácti let. Střílečka na ně přitom vyrukovala i s věrnou replikou kasina s hazardními automaty, na kterých se dá hrát o virtuální peníze, které je nejprve třeba nakoupit za reálnou měnu. K nelegálnímu hazardu dle českých zákonů zbývá krůček – výhry by musely být také v reálné měně.

Pětinu vývojářské společnosti přitom vlastní Ivo Valenta, jehož automaty byly už dříve kvůli výrazně přísnějším zákonům postupně vytlačeny z heren. Podle něj i herních vývojářů není záměrem hry navykat děti na hazard pomocí mobilních telefonů. „Naši lidé si dávají pozor, aby tam prvky gamblingu nebyly. Máme svoje vlastní, odlišné produkty pro hazard,“ tvrdil už dříve Valenta.

Chybějí údaje o hráčích

Podle šéfa Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktora Mravčíka bude prvkům hazardu v počítačových hrách vůbec poprvé věnována i část národní strategie boje proti závislostem, kterou nyní připravuje Úřad vlády. „Nicméně o tom, jak velký problém nyní v Česku prvky hazardu v počítačových nebo mobilních hrách jsou, zatím nemáme vůbec žádná data. Nikdo to zatím nezkoumal,“ konstatoval Mravčík.

Monitorovací středisko má teď k dispozici jen obecné údaje o malých hráčích. Podle nich hraje třetina dětí počítačové hry denně a závislost na hrách se týká až deseti procent z nich. Kolik dětí „jede“ v hazardu třeba s herními předměty, však nikdo neví.



Čeští vývojáři, jejichž hry patří k těm nejúspěšnějším na světě, se hodlají regulaci bránit. V září zástupci čtrnácti českých studií specializovaných na vývoj her dokonce založili společnou asociaci, která má lobbovat za jejich zájmy. Třeba právě za to, aby se regulace hazardu jejich byznysu netýkala.



„Pokud by principy nazývané free to play byly postaveny na roveň hazardu, zásadně by to ohrozilo podnikání českých vývojářských studií, protože dnes patří k jedněm z nejčastějších způsobů jejich výdělku,“ konstatoval předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák. Podle něj už dnes počítačové či mobilní hry dostatečné regulaci podléhají a není důvod ji rozšiřovat.