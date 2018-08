Trumpův vztah s Ivankou je za čárou, tvrdí exporadkyně z Bílého domu

Bývalá mediální poradkyně Bílého domu a bývalá Trumpova spoluúčinkující z reality show The Apprentice (Učeň) musela stejně jako všichni ostatní pracovníci předvolební kampaně podepsat v roce 2016 dohodu o mlčenlivosti, napsal web ABC News.

Ten s odkazem na nejmenovaného vysoce postaveného člena Trumpova volebního štábu uvedl, že skupina Donald J. Trump for President předložila soukromému arbitrovi v New Yorku podklady pro arbitráž za její údajné porušení.

Podle agentury Bloomberg volební štáb o kroku informoval několik hodin poté, co Manigaultová poskytla televizi CBS News další tajnou nahrávku rozhovoru se spolupracovníky nynějšího prezidenta. Na záznamu pořízeném během předvolební kampaně údajně jedna z mluvčích Trumpova týmu uvažuje o postupu v případě, že by se na veřejnost dostala nahrávka, na níž Trump říká slovo „negr“. Podle Manigaultové k tomu došlo při natáčení The Apprentice, důkazy o tom však nejsou.

„Nemám za to, že jsem porušila (mlčenlivost), ale nechám na právnících, aby to vyřešili,“ řekla televizi MSNBC. „Je zajímavé, že se mě snaží umlčet (Trump). (...) Jestliže neřekl nic urážlivého nebo ponižujícího vůči Afroameričanům a ženám, proč by si dělal tolik námahy, aby mě zastavil,“ dodala bývalá komunikační asistentka Bílého domu.

„Rasista a nepřítel žen“

V čerstvé knize o svém téměř ročním působení v týmu amerického prezidenta Manigaultová Trumpa popisuje nejen jako rasistu a nepřítele žen, ale také jako hlupáka.

„Můžete mě citovat, když říkám, že Donald Trump nikdy nepřečetl od začátku do konce žádný z významnějších zákonů, dokonce ani některé z prezidentských dekretů, které podepsal. Donald se vždy spoléhal na charisma, selský rozum a důvěrníky, kteří mu říkali, co je na papírech,“ píše se v knize.

Ta obsahuje také výbušná tvrzení o Trumpově manželství nebo vztahu s dcerou Ivankou, který podle Manigaultové často překračuje hranici vhodného chování mezi otcem a dcerou. „Není příjemné je sledovat,“ napsala.

Trump nejnovějšímu konfliktu s jedním ze svých bývalých spolupracovníků věnoval od pondělí sedm příspěvků na twitteru, v nichž Manigaultovou nazval „praštěnou“, „vyšinutou“, „pochybnou existencí“ a dnes také „šmejdem“. Tvrdí rovněž, že Manigaultová má platnou dohodu o mlčenlivosti.

Někdejší televizní hvězda ovšem odmítla, že by po nástupu do Bílého domu takovou dohodu podepsala. Podle listu The New York Times ale lze Trumpovo prohlášení na twitteru brát jako přiznání, že Bílý dům toto opatření od svých pracovníků vyžaduje.

„Celé měsíce odmítají vládní činitelé potvrdit zprávy The New York Times a dalších médií, že poradcům bylo přikázáno podepsat dohody o mlčenlivosti, které jsou podle právních expertů u vládních zaměstnanců v podstatě nevymahatelné,“ napsal deník.

Ivanka často zastupuje svého otce. I loni na summitu G20: