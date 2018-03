Dvojkou německé vlády bude „polorobot" Scholz s dikcí ouřady a suchým humorem

Německá sociální demokracie (SPD) minulý víkend ve stranickém referendu podpořila vstup do velké koalice s CDU/CSU Angely Merkelové a pomalu začíná být jasné, kdo obsadí důležité ministerské posty.

Z SPD bude ve vládě nejsilnější pozici zastávat Olaf Scholz, který se stane ministrem financí a vicekancléřem. Zisk ministerstva financí je jedním z největších vítězství SPD v koaličních vyjednáváních, což některé hlasy z CDU mají Merkelové za zlé.

Současný starosta Hamburku a do dubnového sjezdu úřadující předseda SPD je podle listu Die Zeit považován za daňového experta sociálních demokratů. Už při koaličních vyjednáváních byl zodpovědný právě za finanční část koaliční dohody.

Očekává se, že Scholz bude chtít zachovat vyrovnaný rozpočet bez vzniku nových dluhů. Jak uvedl portál Süddeutsche Zeitung, bude mít k dispozici díky silnému hospodářskému růstu v druhé polovině roku 2017 ke schválenému rozpočtu ještě 46 miliard eur (1,15 bilionu korun) navíc. Ve funkci nahradí Wolfganga Schäubleho, konzervativního politika, známého chladným vyjednáváním s řeckým ministrem financí Janisem Varufakisem během krize eurozóny.

Univerzity zdarma, dostavba předražené filharmonie

Scholz byl ve finančních otázkách dosud úspěšný, napomohla mu k tomu i trvající konjunktura. Jako starosta Hamburku využil stoupající příjmy z daní a nízké úrokové sazby k prosazení svých politických plánů.

Zrušil poplatky za studium na univerzitách, umožnil další bezplatné fungování mateřských škol a prosazoval výstavbu bytů a cenově dostupné bydlení. Pomocí dodatečné platby ve výši 200 milionů eur (5 miliard korun) se mu povedlo se sedmiletým zpožděním dovést do konce předražený projekt Labské filharmonie (více v článku Hamburská „Blanka“. Filharmonie má 6 let zpoždění a je desetkrát dražší).



Devětapadesátiletý Scholz vstoupil do SPD už na gymnáziu, nejdříve působil v Mladých socialistech. V letech 1998 až 2001 a 2002 až 2011 zasedal ve Spolkovém sněmu, za kancléře Gerharda Schrödera byl státním tajemníkem SPD a v druhém kabinetu Angely Merkelové vedl ministerstvo práce, kde napomohl ke zvýšení věku pro odchod do důchodu na 67 let.

Ani jako starosta Hamburku se Scholz nikdy netajil vysokými politickými ambicemi. Loni vydal knihu s názvem Hoffnungsland (Země naděje), v níž nastiňuje svou představu moderního Německa.

Jako starosta Hamburku se Scholz zapsal do povědomí také během summitu států G20 v červenci 2017, kdy davy radikálních antikapitalistů rabovaly a napadaly policisty. Kvůli špatně zvládnutému zásahu policie se objevovaly hlasy požadující jeho rezignaci (o střetech jsme informovali například v článku Plyn i vodní děla. Demonstrace proti summitu G20 se zvrhla v ostré potyčky).

„Scholz-o-mat“

Scholz platí za rozvážného, pragmatického politika a dobrého taktika, který své nápady dokáže správně načasovat. Je známý pro svou úřednickou dikci, se kterou ale sklízí překvapivý úspěch. Podle Financial Times bude už navždy vnímán jako technokrat se smyslem pro suchý humor, kterému Němci dali přezdívku „Scholz-o-mat“, tedy napůl člověk, napůl robot.

Jedno mu ale nelze upřít. Při volbách v Hamburku v roce 2011 dokázal spojit rozhádanou SPD a ukončit desetiletou vládu CDU v této městské spolkové zemi. Dobrého výsledku dosáhl i o čtyři roky později.

Politilog Karl-Uwe Schnapp z Hamburské univerzity Scholze chválí. „Pokud odhlédneme od summitu skupiny G20, kde se mu jeho sliby nepodařilo úplně dodržet, lze celkově jeho působení hodnotit vesměs pozitivně,“ cituje Schnappa portál Süddeutsche Zeitung.

Jeho vlastnosti se mu na ministerstvu financí budou dobře hodit. „Je jako hansovní obchodník, spolehlivý a důvěryhodný. Přesný opak Janise Varufakise“, řekl pro Financial Times člen Spolkového sněmu Jens Zimmermann. „Je velmi německý: určitě neudělá nic šíleného,“ dodal.

Vedení SPD formálně potvrdí Scholze na pozici vicekancléře a ministra financí ještě v průběhu tohoto týdne.