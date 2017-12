Ministerstvo financí přiznalo, že obdrželo zprávu OLAF. Poslalo jí policii

„Ministerstvo financí ve středu 27.12.2017 obdrželo zásilku Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jejímž obsahem je závěrečná zpráva z šetření úřadu OLAF ve věci Čapího hnízda,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Upřesnil, že zprávu nyní resort postoupil dalším relevantním subjektům, tedy ministerstvu pro místní rozvoj, řídícímu orgánu operačního programu ROP Střední Čechy, příslušnému lokálnímu kontaktnímu bodu AFCOS a z důvodu probíhajícího šetření případu Policií ČR také Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

„Ministerstvo financí nyní ve spolupráci s výše uvedenými národními orgány a Evropskou komisí posoudí, zda a jakým způsobem je možné zprávu zveřejnit,“ dodal Žurovec.

O obsahu zprávy OLAF se spekuluje poslední týden, kdy se na veřejnost dostalo, že jí úřady poslaly do Česka (více čtěte zde). Až nyní ministerstvo financí přiznalo, že jí obdrželo.

Ačkoli až dosud nejsou známé konkrétní závěry zprávy. Evropská komise pouze vyzvala Česko, aby peníze na projekt Čapí hnízdo vyjmula z programu ROP, což znamená, že by se dotací nemohly zabývat evropské orgány a Česká republika by musela 50 milionů korun vracet (celý článek naleznete zde)

Babiš je podezřelý z dotačního podvodu

Kauzou Čapí hnízdo se nyní zabývá i policie. V případu byl obviněn premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Poté, co v říjnových volbách znovu získali poslaneckou imunitu, však policie jejich stíhání přerušila. Obvinění stále čelí dalších devět lidí, včetně manželky premiéra Moniky Babišové.

Policie znovu o Babišovo a Faltýnkovo vydání požádala koncem listopadu, žádostí se nyní zabývá sněmovní mandátový a imunitní výbor.

Babiše policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek kauzu označují za účelovou.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.