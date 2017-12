MF zatím nechce zveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdě, Feri žádá informace

Šéfka státní kasy o zprávě promluvila v České televizi. Podotkla, že jí obdrželi ve středu dopoledne a hned jí přeposlali příslušným orgánům, tedy ministerstvu pro místní rozvoj, vedení ROP Střední Čechy a Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

„V tuto chvíli jí zveřejňovat nebudeme. Analyzujeme jí. Ta zpráva podle disclaimeru OLAFu slouží k vnitřním potřebám a musí jí dostat orgány, které jí dostat mají. Ty jí obdržely ještě včera,“ uvedla Schillerová s tím, že její pracovníci postupovali bez prodlev a všechny dotčené orgány už dnes zprávu mají.



Upozornila také na fakt, že zpráva má padesát stran a má celou řadu příloh a je celá psaná v angličtině.

O obsah zprávy je přitom velký zájem. Poslanec TOP 09 Dominik Feri již na Twitteru oznámil, že jako člen dolní komory se bude ptát na informace. Proto požádal ministryni o plné znění zprávy.

Kauzou Čapí hnízdo se nyní zabývá i policie. V případu byl obviněn premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Poté, co v říjnových volbách oba politici znovu získali poslaneckou imunitu, však policie jejich stíhání přerušila. Obvinění stále čelí dalších devět lidí, včetně manželky premiéra Moniky Babišové.



Policie znovu o Babišovo a Faltýnkovo vydání požádala koncem listopadu. Žádostí se nyní zabývá sněmovní mandátový a imunitní výbor.

Babiše policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Právě on podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Také Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy. Ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.