Stát podal trestní oznámení v kauze OKD, míří na bývalé politiky z ČSSD

„Podání jsme přijali a přezkoumáme, zda obsahuje nové informace, nebo zda se jedná o informace orgánům činným v trestním řízení již známé,“ řekla Právu pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Trestní oznámení je podle generální ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřiny Arajmu reakcí na „nová zásadní skutková zjištění,“ které vyšla najevo během hlavního líčení kauzy OKD u Obvodního soudu pro prahu 2 .



Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových během trestního líčení v této vystupuje jako postižený. Požaduje náhradu škody ve výši 5,7 miliard korun. Soud v květnu letošího roku zprostil obžaloby znalce Rudolfa Douchu a dva bývalé manažery Fondu národního majetku Pavla Kutu a Jana Škurka. Byli obžalování za to, že způsobili škodu při prodeji menšinového státního podíl v OKD, který koupila společnost Krabon Invest v roce 2004.

Soud konstatoval, že obžalovaní neměli vliv na cenu, za kterou stát podíl v OKD prodal. Cena byla podle několika různých posudků mnohem nižší, než mohla být. ÚZSVM má zato, že Sobotka a Urban veděli o tom, že hodnota státního podílu ve společnosti mohla být jiná, než za kterou ji stát nakonec prodal.

Podle informací, které získalo Právo, se státní zástupci již s trestním oznámením zběžně seznámili. „Není tam vůbec nic nového, co bychom nevěděli a co by se v tom trestním spise už neobjevilo. Všechno proběhlo soudem a úřad na řadu těch skutečností u hlavního řízení již upozorňoval,“ uvedl zdroj Práva.



Úřad také chce, aby se prověřilo, proč bývalí ministři chtěli prodat státní podíl pouze jednomu majoritnímu vlastníkovi. Podnikatel Zdeněk Bakala se postupně prostřednictvím svých firem stal vlastníkem celého OKD. ÚZSVM tvrdí, že by se mělo prověřit, zda celý prodej důlní společnost nebyl dojednáván přímo pro Bakalu a zda o tom mohli politici z vlády Vladimíra Špidly vědět.



Privatizací OKD se nyní také zabývá poslanecká vyšetřovací komise. Špidla i Urban u komise již vypovídali, Bakala však odmítá přijít. Podle něj komise není nestranná.